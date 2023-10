‘Amparito’, Pipe y Escola no están para errores y mandaron para la ‘house’ a tres concursantes en ‘Yo Me Llamo’

Yo Me Llamo Caracol Televisión

Ya son 50 capítulos los que acumula ‘Yo Me Llamo’ en la pantalla de Caracol Televisión , reality musical que este 9 de octubre vivió una de las eliminaciones más emotivas de la competencia; suceso que puso a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, a refutar en varias ocasiones sus argumentaciones, para poder dejar en el camino a tres dobles.

El primero en pasar a la escena fue el imitador de Héctor Lavoe, seguido de la participante que llevó al escenario a la mexicana Alejandra Guzmán, quien generó un fuerte debate en los jurados debido a que no logró convencer a cabalidad a ‘Amparito’ con su voz Ronca; discusión que se elevó al ver la actuación de ‘Joan Sebastián’, en el escenario del ‘Templo de la imitación’.

Por su parte, ‘Greicy’, demostró que tiene varias actitudes y aptitudes de la caleña, interpretando la canción ‘A mí no’, participante que recibió varios elogios en las calificaciones, al igual que ‘Rafael’, ‘Celia Cruz’ y ‘Bad Bunny’. Quienes sí recibieron su dosis de ‘palo’ y duras retroalimentaciones fueron ‘Alejandro Fernández’ y ‘Ami Winehouse’, está última pasó por una clase bastante particular en la Escuela, luego de que Moisés Angulo la hiciera llorar al poner a la imitadora a llorar con una gran cantidad de cebollas.

Estos fueron los tres eliminados en el capítulo 50 de ‘Yo Me Llamo’

Para sorpresa de muchos, la Manizaleña decidió que la imitadora de ‘Paulina Rubio’ no debía continuar en el camino y afirmó que los comentarios que realiza son constructivos y no negativos. Por su parte, Escola, mandó para la casa al participante que se tomó la labor de ejecutar el papel de ‘Alejandro Fernández’; por último ‘Pipecito’, no dudo en pulsar el botón que eliminaba a ‘Ami Winehouse’.

