“El mejor símbolo del país en el mundo”: Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’ brilló representando a Colombia en Nueva York

Una de las personalidades que sin duda ha logrado no solo ha logrado mantenerse en la pantalla grande, sino también llamar la atención en cada una de sus apariciones ha sido Amparo Grisales. Una actriz y modelo colombiana quien cuenta con una exitosa carrera en televisión y sobre todo ha generado todo tipo de críticas por su participación en el reality de canto ‘Yo me llamo’, junto a César Escola y Pipe Bueno. Sin embargo, Grisales dejó ver que no solo triunfa en Colombia, pues brilló recientemente en New York representando a Colombia.

Y es que a pesar de la serie de temporadas que ha tenido el concurso los televidentes siguen apoyándolo más que nunca y por supuesto, Amparo mejor conocida como ‘La Diva’ de la televisión se ha convertido en una de las figuras más icónicas de Caracol televisión.

Le puede gustar: “Te me volteaste”: Daniela Tapia lanzó ‘pulla’ a Adrián Parada de MasterChef luego de la gran final, ¿hubo rosca?

Recientemente, la manizaleña se dejó ver en New York, tomando por sorpresa a más de uno, pues si bien, se pensó que se trataba de un simple viaje por unos días de descanso la situación resultó siendo completamente opuesta, pues Grisales aseguró: “Es un honor representar a mi linda Colombia en el gran día de la hispanidad”.

Seguidamente, la integrante de ‘Yo me llamo’ no dudó en agradecer a Nayi Guardiola quien figura como el presidente de la Fundación Colombian American Goodwill Association, la que estaría encargada desde hace varios de año de hacer que los niños sientan los importantes y especiales que son, independientemente de su enfermedad.

También puede leer: Por todo lo alto: Daniela Álvarez regresa a la pantalla grande siendo la cara principal de famoso programa de TV

“Gracias por la hermosa labor que vienes haciendo por tantos años entregando tu corazón a la gente de pocos recursos del Caribe colombiano. Aquí estoy con mi corazón… feliz de ser parte de esta celebración tan especial”. Asimismo, la famosa actriz reiteró que no solo Colombia, sino también representantes de 36 países de habla hispana estarán presentes mostrando sus diferentes culturas y tradiciones en el desfile por la quinta avenida de New York.

Cabe resaltar que además del sentido mensaje, Grisales añadió un corto video en el que muestra la felicidad que este evento significa para ella, desfilando por una de las calles de esta ciudad de Estados Unidos. Como era de esperarse, la serie de comentarios por parte de sus amigos y seguidores no se hicieron esperar, en donde resaltan las palabras de Ernesto Calzadilla, “Enhorabuena, la mejor representación de Colombia en el mundo, mundial, bendiciones primor”, mientras que su hermana Patricia Grisales reiteró: “Eres la mejor, mejor representación a la constancia y un corazón noble y generoso, te amo”.