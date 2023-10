Brayan de ‘Los Escachaítos’, salió a hablar sobre rumores web en los que indican que se casó en EE.UU por la visa

Una de las familias más queridas en las redes sociales son ‘Los Escachaítos’, un grupo de jóvenes oriundos del municipio de Jenesano, Boyacá, que junto a su ‘mamita’ María Belén, muestran cómo es la vida del campo y le brindan sabios consejos a sus millones de seguidores. Precisamente, uno de sus miembros se ha convertido en tendencia en TikTok, luego de que se conocieran unas fotografías de su matrimonio en los Estados Unidos.

Joe MacGlawn, es el nombre del que sería el hombre que le habría robado el corazón a Brayan Galindo, el hermano mayor de estos influenciadores; mismo que días atrás publicara en su Facebook, las imágenes de su relación sentimental. Inmediatamente conocida la publicación, miles de personas se volcaron a los comentarios a llenarlos de críticas, y algunos de ellos estipularon que el joven se había enfrentado al altar solo para obtener el visado americano; hecho del que salió a hablar recientemente en su cuenta de TikTok, en donde acumula más de 660.000 seguidores:

Esto le puede interesar: En redes piden a gritos que se analice el veredicto final de MasterChef y se le dé el premio a Nela González

“Solo Dios sabe quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal. Es muy feo que las personas traten de destruir a personas que no han hecho nada; la verdad sé que esas cosas las hacen para dañar. Sin duda alguna la persona que empezó a hacer esto quería destruir; al principio yo no quería entrar a TikTok porque hay muchas porquerías, no quería dejarme afectar por eso. (...) A la única persona que tengo que darle explicaciones es a Dios. (...) Las personas que quieren que hablen de eso son las envidiosas y chismosas, no es mi obligación porque yo no estoy yendo a sus casas a preguntarles si tienen hijos o le pusieron los cuernos”, enfatizó el creador de contenido.

No se lo puede perder: “Mucho vino”: Daniela y Adrián desahogaron sus penas en un hotel junto a dos de sus ‘panas’ de MasterChef