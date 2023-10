¿Sandra no era así? Familiar de Paola Jara le pidió a Jessi que se divorcie por cuestionable acto de la antioqueña

Luego de terminada su relación con Sandra Barrios, madre de sus hijos, el cantante Jessi Uribe decidió darle una nueva oportunidad al amor en 2022 y unió su alma en sagrado matrimonio con la también artista Paola Jara. A ambos se les ha visto en los últimos días en Miami, Estados Unidos, ciudad en la que tuvieron recientemente una discusión, la cual para el hermano de Jara es causal de divorcio.

A pesar de que recientemente celebraron su primer aniversario de boda, Uribe y Jara, siguen lidiando con los devenires de irse a vivir juntos, reprochándose, como cualquier pareja, algunas actitudes que les disgustan del otro. Esto quedó en evidencia en las Historias de sus cuentas de Instagram, lugar en el que el bumangués puso en evidencia el desorden que hace su alma gemela cuando se van de viaje, dejando un gran reguero en el lugar donde se estén hospedando.

Esto le puede interesar: Nela de MasterChef pone en juego su participación en la final al revelar secreto sobre la actitud de los jurados

Familiar de Paola Jara le pide a Jessi Uribe que se divorcie

Por su parte, la nacida en el municipio de Apartadó, en Antioquia, no se quedó atrás y también le dio ‘palo’ a su alma gemela, dando a conocer que el intérprete de ‘Dulce pecado’, tiene una maña que no le ha podido quitar: dejar el televisor prendido durante todo el día, sin importar si está o no en la casa.

Ante el hecho, y para sorpresa de muchos, Jessi recibió un inesperado apoyo de parte del esposo de la hermana de Jara, quien al ver las ‘escenitas’ en las redes sociales le aconsejó que se divorciara.

No se lo puede perder: ¿Lambonería o estrategia? Revuelo en las redes por supuesta alianza entre Nela y Adrián para la final de MasterChef