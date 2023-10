¿Con ganas de llevarse 100 ‘milloncitos? ‘Yo llamo’ y ‘Día a Día’ se unen para “premiar” a su más fiel televidente

Yo me llamo Caracol televisión Yo me llamo, Caracol televisión

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más queridos por los colombianos, ya que a lo largo de ocho temporadas se ha encargado de cautivar a los televidentes. Teniendo en cuenta que el reality de Caracol ha logrado ser todo un éxito en la pantalla gracias a cada uno de los imitadores que llegan a mostrar su talento a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. Sin embargo, los participantes no serán los únicos que resulten premiados, pues ‘Yo me llamo’ y ‘Día a Día’ se unen para premiar a un televidente con 100 millones de pesos.

Y es que precisamente durante los últimos capítulos del programa han sido varios los participantes que han logrado llevarse esta suma de dinero en donde las lágrimas por parte de los imitadores e incluso de quienes hacen parte del jurado como Amparo Grisales y César Escola no se han hecho esperar. Dejando ver que esta es una situación que hasta ahora se presenta en el programa y que quienes tienen la oportunidad de concursar van a aprovechar su oportunidad de principio a fin.

Uno de los ganadores fue el imitador de Alci Acosta, quien en esta segunda fase del reality de canto fue escogido como ganador por parte de ‘Symphony’ la nueva inteligencia artificial que llegó para marcar un antes y después dentro del programa. Catalogando al intérprete de ‘No renunciaré’ como el mejor de la noche sobre Miguel Bosé, Celia Cruz, Elvis Crespo y hasta Rosalía. Por supuesto, la emoción por parte del imitador de Alci fue más que evidente, tanto así que Grisales le pidió calma.

Sin embargo, momentos más tarde y dejando ver que tampoco se pierden un segundo del programa, Carolina Soto a través de su cuenta de Instagram, reiteró: “100 millones de pesos se ganó esta noche Yo me llamo Alci Acosta”. Asimismo, la caleña indicó que esto resultó ser muy impresionante, confesando que pronto uno de los televidentes tendrá la oportunidad de competir, resaltando que quien desee apuntarse tendrá que estar atento tanto a ‘Yo me llamo’ como a ‘Día a Día.