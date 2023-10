“Volviendo a casa”: Famosa figura regresó a Caracol y terminó ‘bajándole los humos’ a más de uno en Día a Día

Uno de los programas de Caracol televisión más famosos en la pantalla grande es ‘Día a Día’, pues además de su amplia trayectoria en la pantalla grande también se encarga de entretener a los televidentes a partir de diversos invitados. Además, cuenta con un equipo de presentadores como lo son Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas. Sin embargo, en los últimos días ha generado sorpresa para los televidentes el famoso humorista que regresó a Caracol televisión y ahora pretende brillar y ser parte de Día a Día, acompañando al equipo de las ciudades.

Si bien, para varios de los televidentes el equipo de presentadores ya estaba más que completo teniendo en cuenta el regreso de Carlos Calero después de las grabaciones de ‘La Descarga’ y la confirmación de Jhovanoty en el equipo. Sin embargo, meses más tarde Calero volvió a ausentarse debido a la nueva temporada de ‘Yo me llamo’, en donde él al igual que los jurados ya se convirtieron en pieza importante dentro del reality de canto.

Le puede gustar: “Volvemos a empezar”: Daniela Álvarez no ocultó su emoción con los nuevos avances en su salud gracias a esta ‘sorpresita’

Aunque se pensó que las contrataciones por parte de Caracol televisión habían terminado allí, la situación resultó ser completamente diferente, pues desde hace varios días, quien llegó a ser parte de Día a Día es precisamente, el famoso humorista ‘Boyacoman’, quien hace algún tiempo tomó la decisión de abandonar otro de los icónicos programas como lo es ‘Sábados felices’.

El boyacense estuvo presente durante el programa del lunes 2 de octubre, pero su paso por el matutino no terminó allí, pues en la siguiente trasmisión se dejó ver en Cali en compañía de la corresponsal de esta ciudad buscando a quienes se convertirían en los ganadores de los premios que a diario suele promocionar el programa. Esto con el fin de encontrar a sus más fieles televidentes a partir de las dinámicas estipuladas.

También puede leer: La plata no es problema: Presentadora de RCN ‘tiró la casa por la ventana’ al revelar el género de su bebé con lujoso viaje

Por su parte, ‘Boyacoman’ no dudó en mostrar su emoción a través de sus redes sociales reiterando: “Volviendo a casa”. Asimismo, las palabras por parte de su pareja Marcela Marenco no se hicieron esperar en donde la modelo además de sintonizar el programa le dedicó amorosas palabras: “Te amo eres el mejor me siento orgullosa de ti bebé”, añadiendo un corto clip del humorista a la casa de un televidente.