¿Bajó de la nube a más de uno? Nela González de ‘MasterChef Celebrity’quiso tirar la toalla por difíciles condiciones

Marianela González mejor conocida como Nela es una actriz venezolana quien ha participado en producciones como ‘Mi gorda bella’, ‘La ley del corazón’, ‘Pa quererte’, entre otras. Además, ha logrado destacarse con su talento en la cocina en su más reciente participación en ‘MasterChef Celebrity’, reality del Canal RCN.

Y es que precisamente, a lo largo de la competencia ha logrado ser una de las participantes más destacadas, pues desde el primer reto logró mostrar su talento en la cocina, en donde la concentración y disciplina han sido los principales protagonistas. Lo cierto es que la venezolana se ha convertido en una de las elegidas para llevarse el premio e incluso la principal competencia de sus compañeros.

Como es bien sabido el próximo domingo el reality llegará a su fin en donde ninguno de los participantes sabe quién se convertirá en el próximo ganador. En medio del auge que ha tenido el programa varios de los famosos no han dudado en poner sobre la mesa las diversas situaciones que se vivieron en el programa tal y como lo ha hecho Nela González que decidió abrir la caja de preguntas a través de sus redes sociales.

Una de las que sin duda, más resaltó en medio de su dinámica fue aquella ocasión en donde estuvo a punto de tirar la toalla, resaltando que como todos los participantes tuvo su momento en donde quiso salir del famoso programa de cocina. Pues, más allá del buen rendimiento que ha tenido a lo largo de la competencia los retos y la tensión terminaron pasándole factura: “Como he dicho varias veces no me perdono tirar la toalla, pero sí tuve muy a punto de hacerlo”.

Asimismo, la famosa actriz indicó que tuvo un bloqueo sin ideas creativas en donde la tensión y las duras pruebas terminaron pasándole factura tanto a nivel emocional como a nivel físico, pues en una ocasión fue evidente el tic que tenía Nela sobre todo durante los retos de eliminación: “Creo que ya no doy más, pero la gente que estuvo apoyándome en esos mese me dio la fuerza para seguir”.