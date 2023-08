“Es que mi plata no vale”: Periodista de Noticias Caracol se ‘emberracó' ante fuerte situación

Noticias Caracol es uno de los medios de comunicación más importantes del país, teniendo en cuenta su amplia permanencia en la televisión colombiana, contando con un equipo de reconocidos periodistas quienes se encargan de informar a los televidentes sobre los hechos que afectan al país, ya sea en materia de seguridad, política, deportes y entretenimiento.

Sin embargo, algunos de sus periodistas no solo han sabido ganarse el cariño ante las cámaras sino también a través de sus redes sociales. Como lo ha hecho Tatiana Gordillo, mejor conocida como la ‘Biciperiodista’, pues en cada uno de sus reportajes busca salir a las calles y contar algunas historias.

Si bien, a través de sus redes sociales suele compartir la serie de proyectos en la que se encuentra inmersa, tampoco pasa por alto contarles algunos detalles de su vida y la emoción que siente frente a diversas situaciones. Sin embargo, en esta ocasión resultó ser todo lo contrario, pues confesó la situación por la que está atravesando y la tendría bastante molesta desde hace varias horas.

La periodista aseguró por medio de su cuenta de ‘X’, un mensaje que luego replicó en Instagram en el que se lee: “Cuando van a dejar de ser tan irrespetuosos colgándole la llamada a la gente porque sí”. Seguidamente, reiteró que si un usuario llama a una prestadora de servicios de televisión, es un claro motivo de que necesita algún tipo de asesoría.

Asimismo, no dudó en etiquetar a DIRECTV, dejando claro la actitud que había tomado algunos asesores tras su llamada, al parecer, luego de presentar algunas fallas en este servicio. Las declaraciones de la periodista no terminaron allí, pues reiteró: “Es que mi plata no vale (léase gritando)” agregó Tatiana.

Por lo pronto Gordillo no se ha referido más al tema, pero por supuesto, sus seguidores no han dudado en enviarle mensajes de apoyo, reiterando que esta situación suele ser muy común no solo con esta prestadora de servicios sino con varias, en donde las redes sociales suelen ser las protagonistas para denunciar este tipo de hechos.

¿Cuál fue el milagro que vivió Tatiana Gordillo?

Tatiana aseguró que un día comenzó con fuertes dolores en el vientre, aunque pensó que se trataba del colón y después de una serie de exámenes se enteró de que tenía un quiste de 7 centímetros en su ovario, quedando en shock debido al tamaño de este.

Ante la inesperada noticia la periodista aseguró que no quería llegar al quirófano, pues no suele enfermarse ni mucho menos se ha sometido a una operación u hospitalización. Desde ese momento su fe estuvo más presente que nunca en donde preparaba todo tipo de remedios caseros, cambió su alimentación y también, le pedía a su cuerpo que lo eliminara. Un mes después y luego de sus vacaciones por México, planificó una cita con su anestesiólogo para agendar su cirugía se llevó toda una sorpresa, pues el gran quiste ya no existía: “Amiga, pues creo que tu fe te ha salvado, veo un quiste de un milímetro y médicamente no es un quiste”.