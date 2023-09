¿En duda su permanencia? Iván Lalinde confesó el motivo de su ausencia en Día a Día desde hace varios días

Iván Lalinde es un periodista y presentador paisa que desde hace varios años se ha destacado en la esfera de la farándula, siendo la cara principal de Canal Uno, RCN y Caracol, participando en programas como ‘El precio es correcto’, ‘El Desayuno’ y actualmente hace parte de ‘Día a Día’, en donde ha logrado ganarse el cariño de los televidentes. Sin embargo, en los últimos días ha estado ausente, situación que no pasó desapercibida entre los televidentes, tanto así que salió a aclarar lo ocurrido.

Desde el anuncio oficial hace algún tiempo en el que se confirmó que haría parte del programa sus seguidores no han dudado en seguirle los pasos con el fin de conocer varios detalles de su vida y teniendo en cuenta que suele ser muy activo en sus redes sociales. Pues, constantemente comparte no solo varios de sus proyectos sino también algunos detalles de su vida, reflexionando sobre diversos aspectos que atraviesan sus seguidores.

Sin embargo, en los últimos días no solo ha estado ausente del programa sino también de sus redes sociales en donde la serie de mensajes no se han hecho esperar. En medio de esta situación Lalinde decidió realizar una dinámica de preguntas, siendo los motivos de su ausencia una de las que más se repitió. Ante el hecho, el presentador confesó que se encuentra del programa desde hace varios días debido a complicaciones en su salud, pues fue diagnosticado con bronquitis y al parecer, era positivo para covid-19: “Me quedé en la casita”, reiteró el presentador.

Asimismo, Iván confesó que tampoco le gusta salir de su casa cuando no se siente bien y lo mismo sucede con sus redes sociales, pues tampoco le gusta decir que se encuentra enfermo. Sin embargo, ante las repetitivas preguntas no tuvo más remedio que referirse a este tema: “Estoy en casita, estoy bien, por eso he estado como alejado del celular”. Finalmente, reiteró que ha aprovechado el tiempo para leer, ver películas, para así poder desconectarse de la rutina que ha tenido desde hace algún tiempo.

Iván Lalinde mostró su millonaria construcción a las afueras de Bogotá

Desde hace algunas semanas el paisa se ha mostrado emocionado por la “mega” construcción que se encuentra adelantando, al parecer, a las afuera de la capital. Si bien, no había revelado mayores detalles decidió realizar una dinámica de preguntas. Una de las que más se destacó resultó ser cómo avanzaba la construcción y desde allí, fueron varias las que llegaron con el mismo tema.

El presentador reiteró que esta no ha sido una tarea para nada sencilla, pues no solo requiere de tiempo, dinero y por supuesto, calma debido a la serie de inconvenientes que se pueden ir presentando: “La casa está espectacular no se imaginan, no les quiero mostrar porque no quiero volverme cansón con el tema”, reiteró Lalinde.