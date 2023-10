“Volvemos a empezar”: Daniela Álvarez no ocultó su emoción con los nuevos avances en su salud gracias a esta ‘sorpresita’

Una de las exreinas de belleza, presentadoras y empresarias más reconocidas en la farándula nacional es Daniela Álvarez quien no solo se ha destacado por su belleza sino también por su talento ante las cámaras. Si bien, la barranquillera tuvo que afrontar un complejo proceso de salud a causa de una isquemia y posterior, amputación de una de sus extremidades. Esto no ha sido impedimento para que siga adelante con cada uno de sus proyectos convirtiéndose en sinónimo de lucha para quienes afrontan una situación de este tipo, contando con el apoyo esencial de su familia y de quien sería aún su pareja Daniel Arenas. Por supuesto, las redes sociales han sido las principales protagonistas de sus avances y recientemente dejó su emoción con los nuevos avances en su salud para así, poder seguir trotando.

La barranquillera que ha llamado la atención desde hace varias semanas debido a un video en el que se hablaba de la salud de su pie derecho y las complicaciones que había tenido con él. Ante el hecho, Daniela no dudó en volver a aparecer en su cuenta de Instagram para dejar claro que no se trata de su situación actual e incluso no tenía idea de donde lo habían sacado. Sin embargo, su energía ahora está concentrada en su fundación y por ende, los eventos que su historia trae consigo.

Recientemente, la presentadora reiteró que dentro de pocos días estará siendo parte de ‘Exxa Colombia’, una plataforma que pretende generar educación a partir de eventos masivos en donde el marketing y los negocios resultando siendo lo principal. Motivo por el cual la barranquillera estuvo en Bogotá para algunos ensayos en el escenario, en donde no dudó en agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad.

Sin embargo, no tuvo fue trabajo, pues también aprovechó para revelar otra de las noticias que también la tiene muy feliz, pues recibió la que sería una nueva prótesis. Pero, esta cuenta con un toque mucho más especial con el fin de que puede seguir completando cada uno de sus entrenamientos y aquellas actividades que la apasionan de la mejor manera posible: “Qué gran día, recibiendo mi blade”.

Asimismo, la barranquillera confesó que era momento de volver a empezar en donde la alegría y la perseverancia fueron los principales protagonistas, pues además de sus palabras no dudó en mostrar un corto video mientras que trotada en medio de un largo pasillo, en donde las pausas en medio de este proceso fueron vitales. Por lo pronto, Álvarez dejó claro que se encuentra enfocada en los diferentes roles que desempeña fuera de la televisión, pues no descartaría en algún momento regresar a la pantalla grande.