¿Tirándole duro a quién le dio de comer? Marbelle lanzó ‘pulla’ a Caracol televisión tras salir de ‘La Descarga’

Sin duda, la música ha sido uno de los aspectos que desde muy corta edad tanto Marbelle como su familia lograron explotar de principio a fin, pues logró ser parte de diversos escenarios y por ende, dio a conocer su talento en géneros como la tecnocarrilera y la ranchera. Además, de darse a conocer como cantante también lo hizo como actriz en su propia telenovela ‘Amor sincero’, en donde su expareja y padre de su hija Royne Chávez también fue el protagonista. Actualmente, la artista hace parte del grupo musical ‘Planchando el despecho’ y en medio de una entrevista reveló que piensa sobre los realities, pues ella ha hecho parte de varios como ‘La Descarga’ y ‘El Factor X’, tanto en Caracol como en RCN televisión.

La intérprete de ‘Adicta al dolor’ luego de ser el centro de la polémica por sus constantes ataques al actual gobierno, situación que no ha cambiado hasta el día de hoy. Sin embargo, para aquel momento le recordaron la promesa de irse del país, la cual optó por dejar a un lado debido, al parecer, la alta suma de dinero que recibió para ser parte de ‘La Descarga’ de Caracol televisión.

Si bien, el reality llegó a su fin y ahora anda recorriendo el país con su música y en compañía de artistas como Ilona, Yolanda Rayo y Majida Issa. En medio de sus shows el grupo musical decidió revelar detalles con respecto a sus proyectos y también qué piensan sobre los nuevos artistas.

Sin duda, quien no tuvo ‘pelos en la lengua’ a la hora de hablar fue Marbelle, dejando claro que no está de acuerdo con la manera en la que los canales manejan este tipo de realities de canto, que si bien, han logrado ser todo un éxito en la pantalla y se siguen repitiendo estos no pasan de allí. La primera en referirse al respecto, fue precisamente Yolanda Rayo quien reiteró “todos quieren ser famosos, ser visibles, por eso es que los realities no dejan ser la prostitución de todo esto”.

Seguidamente, las declaraciones por parte de Marbelle no se hicieron esperar destacando que en el país no conocen en concepto star system: “Si yo soy el dueño y hago un reality de talentos, pues yo potenciaría eso, sigo con ellos les invierto, hago una gira y los sigo visibilizando”, dejando claro que el seguir siendo parte de la vida del artista le seguirá dando credibilidad al reality y por ende, quienes están detrás de este proyecto.

“Vamos pasando, vamos pasando la página y siguen otros”. Lo cierto es que las declaraciones de Marbelle se dan luego de hablar maravillas de la producción ‘La Descarga’, en donde fue la guía de varios participantes que llegaron al programa para cautivar con su voz a pesar de que Santiago Cruz, uno de sus colegas resultó siendo el ganador de esa temporada.