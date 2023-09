“Ellos serán mi último…”: Laura Acuña mostró a sus verdaderos amores dejando clara su soltería y que no buscará el amor

Laura Acuña es una de las presentadoras más famosas debido a su indiscutible talento ante las cámaras lo que le permitió desde muy corta edad ser parte de producciones como ‘Muy buenos días’, ‘Sábados felices’ y ‘La Voz’. Además, decidió darle un vuelco a su vida llegando a plataformas digitales a través de su propio programa ‘La Sala de Laura Acuña’, lo que le ha permitido poder compartir mucho más tiempo con sus hijos, Helena y Nicolás quienes son sus más grandes amores.

Sin duda la bumanguesa gracias a su amplia visibilidad en la pantalla grande suele ser muy activa a través de sus redes sociales, dejando ver la serie de invitados que tendrá en su programa, avances de sus nuevos proyectos. También quienes son los seres más importantes en su vida como lo son sus dos hijos, Helena y Nicolás, sus padres y por supuesto, sus hermanos.

Le puede gustar: “Se creció la familia”: Buen día Colombia anunció la llegada de recordada presentadora buscando competir con Día a Día

Pero, esto no ha sido impedimento para que la serie de dudas con respecto a su relación con Rodrigo Kling no falten, teniendo en cuenta que durante un buen tiempo no se les ha visto juntos, pero tampoco la bumanguesa ha querido referirse al tema. Sin embargo, recientemente, la presentadora dejó ver que esto no ha sido un problema en su vida, pues dejó claro que sus dos hijos son lo mejor de su vida: “Una mamá será para sus hijos el primer gran amor”, reiteró Acuña.

Asimismo, para varios seguidores también resultó siendo toda una sorpresa el hecho de que también la presentadora enfatizó que ellos serán su último amor, cerrando así toda posibilidad a un nuevo posible amor, teniendo en cuenta que no pasa desapercibida por su talento, sino por su belleza tanto en la pantalla grande como a través de sus redes sociales. Finalmente, la presentadora agregó que Helena y Nicolás son su verdadero amor.

¿Quién es el papá de los hijos de Laura Acuña?

Se trata de Rodrigo Kling, quien inició una relación con la famosa presentadora desde el año

Rodrigo Kling es un empresario, especialmente enfocado en la joyería quien se casó con Acuña en Miami el 30 de mayo de 2010. Si bien, los primeros años de su matrimonio decidieron enfocarse en sus proyectos meses más tarde, decidieron intentar tener hijos. Sin embargo, luego de varios intentos y al notar que habían pasado casi 4 años desde el primer proceso, optaron por no enfocar toda su energía allí.

También puede leer: “Demasiado orgullosa de ti”: Expareja de Nela de MasterChef Celebrity le dedicó amoroso mensaje por su nuevo proyecto

Más tarde llegó su primera hija Helena, quien se convirtió en la prioridad para ambos debido a que el sueño de ser padres seguía intacto. Asimismo, resaltaron que ella fue un milagro, luego de una perdida llegó su segundo hijo Nicolás con quienes completaron su familia. Sin embargo, desde hace varios meses se especula una separación entre ellos a pesar de que Acuña insiste en no referirse al tema.