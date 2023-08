Hasta hizo lagrimear a Amparo: Yo me llamo Shakira deslumbró con su imitación y ya se perfila como ganadora

Yo me llamo captura de pantalla Yo me llamo Shakira

Yo me llamo es uno de los realities más famosos de Caracol televisión teniendo en cuenta que a largo de sus nueve temporadas el programa ha sido todo un éxito, gracias a cada uno de los imitadores que llegan a cautivar a los jurados César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno con su talento. Tal y como lo hizo Shakira quien no solo los dejó encantados sino también con varias lágrimas.

La imitadora llegó al escenario luciendo un vestido negro interpretando el famoso tema junto a la Bizarrap ‘Sessions #53′, la cual logró ser todo un éxito a pocas horas de su lanzamiento. Desde sus primeras interpretaciones los jurados no dudaron en mostrar su emoción frente a su talento y por supuesto, su admiración, teniendo en cuenta la amplia trayectoria con la que cuenta la barranquillera a nivel vocal.

Sin duda, uno de los jurados más difíciles de convencer resultar ser Amparo Grisales, sin embargo, tal fue el impacto que produjo la imitadora de Shakira que la actriz no pudo evitar contener las lágrimas: “A mí me encanta. Estoy tan emocionada que estoy que lloro. Fue impresionante, yo te digo que Shakira te ve y no sé qué va a hacer. Shakira tiene tantas voces y con este tema cambió su voz, la maduró más y es una voz que la maneja divino”. Asimismo, Grisales reiteró que la mujer era una hermosa loba.

Por su parte, Pipe Bueno tampoco dudó en referirse al tema indicando a lo largo de las distintas temporadas del reality había podido percatarse de quienes llegan con el fin de interpretar a Shakira, sin embargo, ninguna de estas tiene su nivel: “Lo que hiciste fue increíble. Sensual, sexi, mamacita”. Por supuesto, quien no podía faltar fue César Escola quien a ritmo de Amparo Grisales se remitió a decir:“me electricé”.

Pero, ellos no fueron los únicos, pues a través de las redes sociales no dudaron en referirse a la imitadora de Shakira, asegurando que desde ya se perfila como una de las favoritas para llevarse el premio mayor. Teniendo en cuenta que no resulta para nada sencillo imitar a la barranquillera debió a los diferentes matices de su voz y también el baile que resulta ser uno de los aspectos más llamativos de Shakira.