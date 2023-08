“Agradecida por darme la labor tan hermosa”: Amparo Grisales mostró sus proyectos lejos de la TV y se llevó varios halagos

Amparo Grisales soltó en llanto tras rechazar a una participante en Yo me llamo (Captura de pantalla de Yo me llamo)

Amparo Grisales mejor conocida como ‘La Diva de la televisión colombiana‘, es una de las actrices más reconocidas en la farándula nacional teniendo en cuenta su participación en diversas telenovelas como ‘Los pecados de Hinojosa’, ‘Las muñecas de la mafia’ y actualmente hace parte del reality show ‘Yo me llamo’. Sin embargo, estos no han sido los únicos proyectos de la manizaleña, pues ha buscado ayudar a los animales.

Y es que en repetidas ocasiones Amparo ha dejado claro su amor por los animales, pues cuenta con algunos en su hogar quienes son su mejor compañía, pero no solo ellos. Pues suele utilizar sus redes sociales con el fin de dar a conocer aquellas fundaciones que buscan ayudar a los animales en cuestión de calle y también quienes han sufrido de maltrato o enfrentan problemas de salud.

Amparo quien no suele ser muy activa en su cuenta de Instagram decidió compartir aquello que la llena de felicidad y emociona, ganándose así la admiración por parte de sus fans. La actriz inició sus declaraciones asegurando: “Agradecida con Dios por darme la labor tan hermosa de rescatar y recuperar a estos angelitos caninos”. Seguidamente, ‘La Diva de la televisión colombiana’ reiteró que ella no ha estado sola en este proceso, pues William Cortés y su Granja Canina han sido vitales.

La actriz resaltó que el hombre y todo su ‘team’ de amorosos cuidadores y entrenadores son quienes se encargan de acompañar y estar al pendiente de todos estos ‘peluditos’: “¡Qué lugar hermoso y a mis bebés se les ve felices! GRACIAS DIOS POR TUS BENDICIONES CADA DÍA…”

Y es que desde hace algún tiempo la actriz adelanta varios proyectos en bienestar de los animales, abriendo su propia fundación en La Calera y al parecer, sigue adelantando otros proyectos con ayuda de varias personas quienes también sienten un gran amor por los animales.

Luego de la publicación de Amparo los comentarios por parte de sus seguidores no se han hecho esperar, indicando que no hay labor más hermosa en el mundo que poder ayudar a los animales, pues ellos son los seres más indefensos y quienes más deben recibir amor, cariño y respeto. Asimismo, hubo quienes terminaron sorprendidos con la actitud de la actriz resaltando que esta resulta ser otras de sus cualidades que resultó ser desconocida para muchos, dejando de lado, según ellos, los fuertes comentarios que en ocasiones realiza en ‘Yo me llamo’.