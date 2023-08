¿El mejor mecanismo? Laura Acuña mostró el ‘ritual’ que realiza para priorizar la salud de sus hijos

Laura Acuña es una reconocida abogada y presentadora bumanguesa quien se dio a conocer desde muy corta edad siendo parte de ‘Estilo Rcn’. Posteriormente y gracias a su talento llegó a ser parte del famoso programa ‘Muy buenos días’y desde hace algún tiempo llegó al Canal Caracol en donde ha deslumbrado con su talento y belleza siendo parte de ‘La Voz’ y ‘Sábados felices’. Sin dejar de lado su labor como mamá de Helena y Nicolás quienes son lo más importante en su vida.

Además de su amplia visibilidad antes las cámaras por supuesto, la bumanguesa no pasa desapercibida a través de sus redes sociales, en donde no solo se encarga de compartir varios de los momentos que vive en su programa ‘La Sala de Laura Acuña’, sin embargo, también existe espacio para poder disfrutar en compañía de quienes más quiere.

Acuña quien alcanza los más de 4.3 millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram no dudó en compartir un gracioso momento en compañía de una de sus familiares en donde los protagonistas resultaban ser sus hijos. La presentadora aseguró: “Pucha, ¿sus hijos ya se enfermaron?”

Sus declaraciones estuvieron acompañadas de un corto video en el que sería el jardín de su casa en donde sus dos pequeños y al parecer, uno de sus sobrinos se encontraban sentados sobre el césped. Mientras que tapaba sus cabezas con sus manos, en donde Acuña y quien sería su prima realizaron un “ritual” con el fin de evitar un nuevo virus con algunos matas en sus manos rodearon a los menores a punta de baile.

Como era de esperarse las risas por parte de los pequeños no se hicieron esperar, además de los pasos de baile el corto video estuvo acompañado de la famosa canción de la película ‘La propuesta’, la ventana y la pared. Asimismo, Laura no dudó en dedicar unas palabras: “Cuando no sabes que más hacer porque van en el virus #200″.

Lo cierto es que en medio de la serie de compromisos con los que cuenta Acuña no duda en sacar tiempo para poder disfrutar de sus hijos de la mejor manera posible, ya que en repetidas ocasiones ha dejado claro que su crecimiento se ha dado de manera muy rápida.

¿Quién es el papá de los hijos de Laura Acuña?

Rodrigo Kling es un empresario, especialmente enfocado en la joyería quien se casó con Acuña en Miami el 30 de mayo de 2010. Si bien, los primeros años de su matrimonio decidieron enfocarse en sus proyectos meses más tarde, decidieron intentar tener hijos. Sin embargo, luego de varios intentos y al notar que habían pasado casi 4 años desde el primer proceso, optaron por no enfocar toda su energía allí.

Más tarde llegó su primera hija Helena, quien se convirtió en la prioridad para ambos debido a que el sueño de ser padres seguía intacto. Asimismo, resaltaron que ella fue un milagro, luego de una perdida llegó su segundo hijo Nicolás con quienes completaron su familia. Sin embargo, desde hace varios meses se especula una separación entre ellos a pesar de que Acuña insiste en no referirse al tema.