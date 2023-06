Por ‘chistosito’ a Camilo Sánchez casi lo ‘capan’ en la casa por piropo que lanzó en MasterChef

El capítulo 30 de MasterChef Celebrity Colombia empezó con varias sorpresas para los famosos que aún continúan en competencia, puesto que, el reto al que se enfrentaron este jueves 29 de junio fue realizado en un espacio verde ubicado en el municipio de Sopo, Cundinamarca; en el que había la posibilidad de que los amenazados a eliminación se quitaran el delantal negro. A estas noticias se le sumó el hecho de que los integrantes del ‘noticreo’ F*cks News, se convirtieron en jurados por un día.

Divididos en tres equipos, a estos personajes de la farándula criolla, se les dio la tarea de realizar una serie de platillos a base del ingrediente por el que más reconocen a Colombia en el mundo, el café. Estas recetas no solo tenían que complacer el paladar de Jorge Raush, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, ya que también recibieron una jocosa calificación realizada por los comediantes Camilo Sánchez y Camilo Pardo.

“Me gustan las cosas dulces y no me gustan los vegetales” (Sánchez), “Me gusta el tiramisú y los granizados de café”(Pardo), fueron las pistas que los ex participantes de ‘Survivor’ le dieron a los concursantes antes de prender los fogones.

Valeria Triana, pareja de Camilo Sánchez, reaccionó al piropo del comediante a Zulma Rey

Una de las participantes que siguió al pie de la letra las recomendaciones de los ‘Camilos’ fue Zulma Rey, quien frente a las cámaras llenó de elogios a estos comediantes; hecho que no paso desapercibido por Sánchez, quien dijo que le contestaría a sus declaraciones directamente acercándose a su oído.

Mientras se transmitía este episodio, el humorista que ganó ‘Sábados Felices’, se encontraba en compañía de su pareja Valeria Triana, misma que le reprochó su comportamiento y le lanzó una mirada matadora.

