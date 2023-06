Participante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ responde a amenaza de compañero

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de las diferencias que ya se comienzan a ver.

En capítulos anteriores Carolina Acevedo tuvo la oportunidad de obtener un pin de inmunidad que la haría subir de inmediato al balcón, y le tocó escoger entre uno de los participantes quién sería el que portaría un delantal negro, y fue Ivan Ramiro Cordoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’.

Este prometió que se vengaría cuando pudiera, y el día casi llega, pues los chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, escogieron un plato de ‘El Negrito’ como ganador, por lo que de inmediato obtuvo su pin de inmunidad y la guerra se intensificó entre él y Carolina Acevedo.

“Si a mí me ponen a elegir, de pronto a alguien con delantal negro yo sí voy a elegir a Caro. Yo pienso que aquí ‘todos’ nos podemos salvar de un delantal negro”

Ahora, en el reciente capítulo el chef Nicolás de Zubiria coqueteó con un posible delantal negro que pudiera entregar ‘El Negrito’, por lo que le preguntó sobre cuál sería la persona escogida.

Al momento la actriz se escondió en la parte baja de su estación asegurando que por poco se mete dentro del horno para que ‘El Negrito’ no la viera. Pero este no le puso el delantal negro, ya que a los participantes les tocó trabajar en tríos para un reto de pizza.

“Yo creo que ahí me están metiendo miedo, pero es que no es tan fácil que me metan miedo”

— Carolina Acevedo