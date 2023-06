Exparticipante de ‘Survivor’ contó su trágica experiencia de vida: perdió a sus padres en la misma semana

‘Survivor, La Isla de los Famosos’ llegó a su final el pasado 26 de mayo, Juan Del Mar se coronó como el campeón de esta temporada del reality. No obstante, muchos de los famosos que hicieron parte de la realización de esta producción han salido de ella para comentar los diferentes desafíos a los que fueron retados.

Una de las participantes de esta edición fue la actriz y exreina Tatiana Valencia, quien fue la décima eliminada del programa tras haber confiado en ‘El Mago’ y que él se aprovechara para llevar una estrategia que la dejaría fuera del juego. luego de su salida, la caleña confesó en medio de una entrevista de ‘Lo Sé Todo’ que a pesar de las difíciles pruebas que tuvo que enfrentar al interior de la competencia, el reto físico de ‘La Isla de los Famosos’ no fue el más crítico al que le ha tocado enfrentarse en su historia de vida.

La actriz confesó que en la misma semana perdió a sus dos padres: “pierdo a mi papá, él fallece, se intoxicó. A través de él entiendo que la vida es muy frágil. Una intoxicación y un vómito que le causó una torcedura de tripa y en siete días falleció. Eso te enseña a que la vida no la tienes comprada, puedes ser millonario y tampoco la tienes comprada. Tenés que aprovecharla y vivirla”, narró Valencia.

Justo en la misma semana en la que siu padre fallece, la familia de Valencia sufrió otra tragedia, esta vez relacionada con su madre: “A mi mamá la estafaron y la drogan con escopolamina para ejecutar su estafa y me la devuelven de psiquiátrico. Recibimos a mi madre y casi el cuerpo nos devolvieron, nada de recuerdos y casi se olvidó de su hijo menor”, dice la exreina.

Tal fue el estado en el que llegó su madre que tuvieron que someterla a electrochoques: “La electrocutan varias veces, hasta que se le ‘resetee’ el sistema nervioso. El paciente lo sufre, duele y puede pedir que lo anestesie. La anestesiaron, pero no se los deseo a nadie, es muy fuerte”.

Sin lugar a dudas al ser la hija mayor, Tatiana Valencia tuvo que sacar la cara por su familia y asumir varias responsabilidades con su madre y con sus hermanos. “Estás llorando, pero te levantas. Ves que tus hermanos y hermanas están destrozados. Dices ‘alguien se tiene que poner la diez’ y alguien tiene que defender lo poquito que queda de familia. Dios: yo te oré mucho, porque me sentí sola cuando pasó lo de mis padres, mes sentí muy sola. Y sentí que te oré tanto, pero no me escuchaste. Pero confronté eso y encontré a Dios ahí”.