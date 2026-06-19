Daniel Muñoz no va al Mundial a pedir camisetas: le mandó fuerte aviso a Cristiano Ronaldo y Portugal

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La Selección Colombia arrancó el Mundial con el pie derecho y con Daniel Muñoz como uno de los protagonistas de la noche. El lateral fue el encargado de abrir el camino en la victoria 3-1 contra Uzbekistán, en el Estadio Azteca, en un debut que dejó a la Tricolor bien parada en el Grupo K. Los otros goles colombianos fueron de Luis Díaz y Jáminton Campaz, mientras que Abbosbek Fayzullaev descontó para el equipo asiático.

Pero más allá del resultado, Muñoz también dio de qué hablar por la manera en la que se refirió al próximo reto mundialista: Portugal, una selección llena de figuras y con Cristiano Ronaldo como gran referente.

En entrevista con Publimetro Colombia, el jugador colombiano habló de lo que significa tener al frente a una leyenda como Cristiano, pero dejó claro que la admiración no puede confundirse con bajar la cabeza.

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“Va a ser maravilloso tener en frente a una leyenda como Cristiano Ronaldo y eso lo hace mucho más especial, saber de la clase de jugadores que tienen y que muchos han sido campeones de torneos importantes. Al final tenemos que ir paso a paso, uno lo que hace es visualizarlo un poco, pero cuando llegue el momento de enfrentarlos, debemos estar bien preparados y darles ‘candela’”, expresó Muñoz.

Daniel Muñoz quiere respeto, pero también competir de tú a tú

Portugal llega con la presión de reaccionar después de empatar 1-1 contra República Democrática del Congo en su debut, un partido en el que Cristiano Ronaldo tuvo una actuación discreta y el equipo europeo quedó bajo observación por su falta de contundencia ofensiva.

Ese contexto hace que el duelo frente a Colombia tenga todavía más picante. Por un lado, la Tricolor viene con confianza tras ganar en su estreno; por el otro, Portugal necesita demostrar por qué es una de las selecciones llamadas a pelear fuerte en el torneo.

Muñoz, sin embargo, fue directo: Colombia no puede jugar mirando nombres, palmarés o camisetas.

“Esto es un Mundial, no hay selecciones pequeñas ni grandes, ya que todas luchan por el mismo sueño y hay que respetar a todos los rivales. Para mí lo más importante es darla toda, yo no voy al Mundial a pedir camisetas ni a ver contra quién estoy jugando, ahí es que hay que ‘darles chancleta’”, dijo el lateral.

Colombia se ilusiona antes del duelo contra Portugal

La frase cayó justo en un momento clave para la Selección. Después del triunfo ante Uzbekistán, Colombia quedó como líder inicial del Grupo K, por encima de Portugal, que no pudo pasar del empate en su primer partido.

Y aunque Cristiano Ronaldo representa uno de los nombres más grandes en la historia del fútbol, Muñoz dejó claro que la Tricolor no puede entrar al partido pensando en fotos, recuerdos o intercambios de camisetas. La misión es competir.

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El mensaje, en pocas palabras, fue claro: respeto total por Portugal y por Cristiano, pero cero complejos. Colombia ya pegó primero en el Mundial, Muñoz ya marcó, y ahora viene una prueba de esas que miden para qué está realmente el equipo de Néstor Lorenzo.

Porque como lo dijo el propio lateral, esto es un Mundial. Y en un Mundial, más que pedir camisetas, hay que salir a jugarlo todo.