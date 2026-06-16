Anuncian horarios extendidos en TransMilenio y pantallas gigantes para partidos de la Selección Colombia en Bogotá

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A través de su cuenta oficia en la red social X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo varios anuncios de cara a los partidos que jugará la Selección Colombia en el actual Mundial de Fútbol del 2026. Entre otras cosas, advirtió que habrá horarios extendidos para TransMilenio y transmisión en pantallas gigantes.

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“Para los partidos de la Selección Colombia entre semana, el 17 y el 23 de junio, que terminan cerca de las 11 pm, TransMilenio tendrá varias rutas con horario extendido hasta las 12 de la noche. En rueda de prensa, el secretario de Gobierno y la Secretaria de Desarrollo Económico darán detalles de las rutas”, indicó el alcalde Galán a través de su cuenta en la red social X.

Entre tanto, señaló que el Distrito habilitará dos pantallas gigantes para ver los partidos. Una de ellas se instalará en Fontanar del Río y la otra en el parque El Tunal.

“Las boletas son gratuitas y se deben pedir en varios puntos de la red CADE, toda la información se puede consultar en https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-recreacion-y-deporte/conoce-acerca-de-fanzones-oficiales-para-ver-los-partidos-de-colombia“, puntualizó Galán en su cuenta de X.

Ley seca para las elecciones presidenciales del 21 de junio

En su publicación, el alcalde Galán también se refirió a la Ley Seca -que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos o establecimientos comerciales- para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará el próximo domingo 21 de junio.

“Finalmente, la ley seca para la segunda vuelta empezará el viernes a las 12 de la noche, no a las 6 de la tarde. Esto, luego de acordarlo con varios sectores comerciales de la ciudad. Una invitación: disfrutemos el Mundial en paz y alentemos a la Selección Colombia unidos. En Bogotá somos 8 millones de hinchas”, sostuvo Galán.