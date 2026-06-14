Daniel Muñoz la rompió con el objeto colombiano que se llevó al Mundial 2026

Daniel Muñoz, jugador de la Selección Colombia, se ha hecho viral por su colombianidad a flor de piel. Mientras las selecciones viven la intensidad del Mundial de 2026, un detalle protagonizado por el lateral terminó robándose las redes sociales cuando apareció bajando del avión con un objeto que para muchos representa la esencia de las reuniones familiares y las tardes entre amigos en el país: un parqués.

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El jugador del Crystal Palace fue captado con el tradicional tablero en su mano, una imagen que rápidamente despertó la nostalgia y el orgullo de miles de aficionados colombianos que siguen de cerca a la Tricolor en territorio norteamericano.

El video del defensor se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios celebraron que, incluso en la máxima cita del fútbol mundial, Muñoz mantuviera cerca una de las costumbres más representativas de Colombia.

No es la primera vez que lleva un símbolo colombiano

Lo llamativo es que esta no es la primera ocasión en la que Daniel Muñoz se convierte en tendencia por el particular equipaje que lleva a las concentraciones de la Selección Colombia.

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Durante la Copa América de 2024, el antioqueño también llamó la atención cuando apareció con el elemento muy arraigado a la cultura popular colombiana.

Aquella vez, las imágenes también recorrieron las redes sociales y consolidaron la imagen de Muñoz con su infaltable parqués.

Mientras Colombia prepara su debut mundialista frente a Uzbekistán, Daniel Muñoz ya ganó un pequeño reconocimiento fuera de la cancha: el de llevar un pedazo de Colombia a la concentración.