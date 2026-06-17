Hinchas de Congo celebraron empate contra Portugal gritándole “Messi” a Cristiano Ronaldo

Portugal llegó al debut del Mundial 2026 con el peso de ser una de las selecciones llamadas a pelear arriba, con Cristiano Ronaldo como gran foco mediático y con un grupo que, en el papel, parecía dejarle el camino servido para empezar con triunfo. Pero lo que ocurrió ante la República Democrática del Congo terminó siendo un golpe de realidad: empate 1-1, festejo africano y, como si faltara algo para encender redes, cánticos de “Messi, Messi, Messi” dirigidos al capitán portugués.

Le puede interesar: América ya consiguió lateral, pero no podría inscribirlo para el segundo semestre ¿Nuevo papelón de la dirigencia?

Lo que faltaba para Cristiano. En medio de la celebración de los hinchas congoleños, varios aficionados comenzaron a gritar el apellido de Lionel Messi, el eterno rival futbolístico de Ronaldo, en una escena que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas del partido. Aunque no se trató de un cántico oficial ni de una situación reportada por FIFA, el registro que circuló entre aficionados dejó claro que la rivalidad entre ambos cracks sigue apareciendo incluso cuando Messi no está en la cancha.

Congo le dañó el debut a Portugal

El partido empezó como muchos esperaban. Portugal se fue arriba muy temprano con gol de João Neves al minuto 6, luego de un centro de Pedro Neto, y todo parecía acomodarse para una victoria tranquila del equipo dirigido por Roberto Martínez. Sin embargo, la República Democrática del Congo resistió, se ordenó atrás y encontró el empate antes del descanso con un cabezazo de Yoane Wissa.

La segunda parte dejó más dudas que certezas para Portugal. Según reportes del partido, el equipo europeo tuvo posesión, pero no la profundidad suficiente para volver a romper el bloque congoleño. Del otro lado, la RDC terminó celebrando un resultado histórico: su primer punto en una Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo no pudo responder en la cancha

El detalle del cántico no pasó desapercibido porque Cristiano Ronaldo también estaba haciendo historia. En este Mundial se unió a Lionel Messi como los únicos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo, un dato que agranda aún más la dimensión de una rivalidad que marcó a varias generaciones.

El problema para Portugal es que el dato histórico no alcanzó para maquillar el resultado. Ronaldo fue titular, pero no logró ser decisivo en un partido que se le fue enredando a su selección con el paso de los minutos. Por eso, el “Messi, Messi, Messi” bajado desde la tribuna cayó como una especie de remate perfecto para una jornada incómoda.

Para la República Democrática del Congo, en cambio, fue una fiesta completa: punto histórico, celebración en la tribuna y una escena viral que le dio la vuelta al mundo del fútbol. Contra todo pronóstico, Portugal arrancó dejando dudas y Congo terminó celebrando como si hubiera ganado mucho más que un empate.