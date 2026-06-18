Esposa de Luis Díaz enterneció las redes con foto de su bebé de un mes con el uniforme de la Selección

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Tras el empate entre Portugal y República Democrática del Congo, la Selección Colombia tenía una mayor motivación para su debut con Uzbekistán. Pero jugadores como Luis Díaz, tuvieron una recarga adicional luego que su esposa mostrara una tierna imagen de su último bebé con el uniforme de la ‘Tricolor’.

Gera Ponce, la esposa del extremo del Bayern Munich, está en México acompañando a su amor, a pesar que hace un poco más de un mes tuvieron a su varoncito, el pequeño Fernando, bebé que llegó a complementar su alegría junto a Roma y Charlotte.

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Precisamente Ponce enterneció las redes sociales con una imagen del pequeño portando el uniforme cafetero, con un estampado en el que decía “Papá” y el número ‘7′.

Hijo de Luis Díaz Instagram: Gera Ponce

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Partidos de Colombia en el Mundial 2026

El debut de la Selección Colombia será ante Uzbekistán, selección que disputará su primera Copa del Mundo y que aparece como uno de los rivales novedosos del grupo. Ese partido está programado para el 17 de junio de 2026, en Ciudad de México, con hora de inicio prevista para las 9:00 p.m. en Colombia, según la programación divulgada por El País.

El segundo encuentro de la Tricolor será contra República Democrática del Congo, el 23 de junio, en Guadalajara, también con inicio previsto para las 9:00 p.m. en Colombia. Este compromiso puede ser clave para las aspiraciones de clasificación, teniendo en cuenta que en el nuevo formato del Mundial no solo avanzan los dos primeros de cada grupo, sino también los mejores terceros.

Finalmente, Colombia cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal, en Miami, a las 6:30 p.m. hora colombiana. Ese duelo desde ya se perfila como el más llamativo para los hinchas por el peso del rival y por la cantidad de colombianos que podrían acompañar a la Selección en territorio estadounidense.

Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026