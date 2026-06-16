Alcaldía de Bogotá instalará pantallas gigantes para ver partidos de la Selección gratis: así puede reclamar las boletas

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán este lunes, 15 de junio, que el Distrito instalará pantallas para ver de forma gratuitas los partidos de la Selección Colombia, de cara al inicio de su participación en el Mundial del 2026. En los parques El Tunal, en Tunjuelito, y Fontanar del Río, en Suba, habrá zonas especiales para que los hinchas vean los encuentros deportivos del equipo nacional.

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Por el momento, las proyecciones están programadas para los partidos del 17, 23 y 27 de junio y, aunque son gratuitas, quienes quieran asistir deberán presentar una boleta que se reclama sin costo en distintos cades de la ciudad. El aforo máximo por partido para el parque El Tunal es de 15.000 personas y para Fontanar del Río es de 5.000 asistentes.

Fechas y apertura de puertas

Miércoles 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán.

Apertura de puertas: 6:00 p. m.Inicio del partido: 8:00 p. m.

Martes 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo.

Apertura de puertas: 6:00 p. m.Inicio del partido: 9:00 p. m.

Sábado 27 de junio: Colombia vs. Portugal.

Apertura de puertas: 3:00 p. m.Inicio del partido: 6:30 p. m.

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El parque Metropolitano Fontanar del Río está ubicado en la diagonal 147 # 141 A - 42, en Suba, y el parque Metropolitano El Tunal se encuentra en la calle 48 C Sur # 22D -81, en la localidad de Tunjuelito. Cabe señalar que la programación podrá ampliarse si la Selección Colombia avanza a las siguientes fases del Mundial.

¿Dónde conseguir las boletas

Las entradas para ver los juegos de la Selección las puede adquirir en los siguientes Centros de Atención Distrital Especializados (CADE) de la capital.