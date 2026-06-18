¿Quién es Tori Penso? La jueza que arbitró un partido del Mundial 2026 e hizo historia

El Mundial 2026 no solo está dejando goles, celebraciones y sorpresas deportivas. También está marcando nuevos capítulos en una conversación que el fútbol masculino todavía tiene pendiente: la presencia de mujeres en espacios de máxima autoridad dentro de la cancha.

Le puede interesar:

Una de las protagonistas de esta edición es la estadounidense Tori Penso, quien hizo historia al convertirse en la segunda mujer en dirigir como jueza central un partido de una Copa del Mundo masculina, después de arbitrar el encuentro entre República Checa y Sudáfrica, disputado en Atlanta.

Su designación no es un hecho menor. En un deporte que durante décadas ha reservado sus escenarios más visibles para hombres, la presencia de Penso como árbitra central confirma que el camino abierto en Catar 2022 por la francesaEsposa de Luis Díaz enterneció las redes con foto de su bebé de un mes con el uniforme de la Selección

¿Quién es Tori Penso?

Tori Penso, nacida en Estados Unidos, ya tenía una carrera marcada por hitos antes de llegar al Mundial masculino. Fue árbitra de la final de la Copa Mundial Femenina de 2023, entre España e Inglaterra, y ha dirigido partidos en competencias masculinas y femeninas de alto nivel. Además, en 2020 se convirtió en la primera mujer en más de dos décadas en arbitrar un partido de temporada regular de la MLS.

En el partido entre República Checa y Sudáfrica, Penso estuvo acompañada por sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, conformando un trío arbitral femenino que también ha sido destacado por medios internacionales como uno de los símbolos de esta Copa del Mundo.

El encuentro terminó 1-1 y tuvo un cierre intenso, con un penalti convertido por Sudáfrica en los últimos minutos del partido.

Stéphanie Frappart, la pionera absoluta

Aunque el nombre de Tori Penso quedó instalado entre los hitos arbitrales de 2026, la primera gran puerta la abrió Stéphanie Frappart en el Mundial de Catar 2022. La árbitra francesa se convirtió en la primera mujer en dirigir como jueza central un partido de una Copa del Mundo masculina, cuando estuvo al frente del encuentro entre Costa Rica y Alemania, el 1 de diciembre de 2022.

Ese momento fue histórico no solo por la imagen de una mujer dirigiendo un partido masculino mundialista, sino porque puso sobre la mesa una pregunta incómoda para el fútbol: si las mujeres ya tenían preparación, experiencia y recorrido internacional, ¿por qué su llegada a estos escenarios había tardado tanto?

Katia Itzel García también hizo historia para México

Otra de las mujeres que ha marcado esta Copa del Mundo es la mexicana Katia Itzel García, quien fue seleccionada dentro del grupo arbitral del Mundial 2026 y debutó como cuarta árbitra en el partido entre Países Bajos y Japón. Aunque inicialmente se habló de su participación como árbitra central, los reportes del encuentro señalan que el juez principal fue Ismail Elfath, mientras García estuvo como cuarta oficial.

Aun así, su presencia representa un hito para el arbitraje mexicano. García llegó al Mundial como una de las árbitras centrales designadas por FIFA para el torneo y como una de las figuras femeninas más importantes del continente en esta área. Además, ya venía de abrir camino en competencias masculinas, incluida la Liga MX, donde en 2024 se convirtió en la primera mujer en más de 20 años en dirigir un partido de la primera división mexicana.

La presencia de Penso, García y otras mujeres en el cuerpo arbitral del Mundial 2026 no puede leerse solo como una anécdota. En un torneo donde cada decisión arbitral se mira con lupa, que mujeres ocupen estos lugares también habla de una transformación lenta, pero necesaria, dentro del fútbol.

Porque dirigir un partido no es solo correr detrás de la pelota o mostrar tarjetas. Es tener autoridad, criterio, lectura del juego y temple para sostener decisiones bajo presión. Y durante años, a muchas mujeres se les exigió demostrar todo eso una y otra vez, incluso cuando sus trayectorias ya hablaban por ellas.

El Mundial 2026 deja entonces una postal importante: el fútbol masculino sigue siendo un espacio profundamente desigual, pero cada designación como la de Tori Penso y Katia Itzel García abre una grieta más en esa estructura. No porque su presencia sea simbólica, sino porque confirma algo que debería ser evidente hace rato: la autoridad en la cancha no tiene género.