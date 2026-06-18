La espera valió la bendita pena: Colombia fue el último ganador de la primera fecha del Mundial  

La alerta de emergencia no fue más que un susto y tras 2911 días, la Selección llamó a cada hogar colombiano para decretar que se volvió a ganar un partido en un Mundial de fútbol, algo que no se lograba desde el 28 de junio de 2018, cuando la Tricolor venció 1-0 a Senegal en Rusia 2018.

El barrista del pueblo, Daniel Muñoz, nos dio la ilusión, Fayzullaev nos preocupó, pero Lucho depuró cada uno de los Díaz y Campaz, redondeó todo para volver a gritar que Colombia es ganador en una cita orbital, tras vencer 3-1 a Uzbekistán.

De entrada, pasaron 2906 días para volver a ver al combinado nacional en la Copa Mundial de la FIFA y la espera valió la pena. Además, a Colombia le correspondió jugar el último encuentro de la primera fecha, lo que lo hizo el último de los ganadores de la ronda inicial.

El estadio ciudad de México (más conocido como el Azteca), acogió el debut del combinado dirigido por Néstor Lorenzo en Grupo K. El argentino apostó por su equipo base, pero metió un movimiento que sorprendió a muchos, al sacar a Richard Ríos y darle la confianza de ir desde el arranque a Gustavo Puerta.

Siguiendo la vía de muchos equipos que se han complicado en este nuevo fútbol de ‘cuatro cuartos’, Colombia asumió el fútbol control, pero sin la intensidad necesaria para romper el bloque defensivo del rival. Solo hasta el minuto 17 llegó un remate de Jhon Arias para romper la monotonía.

El barrista que hizo el sueño realidad

De viajar siguiendo a su Nacional del alma por los diferentes estadios del país en su juventud, Daniel Muñoz pasó a hacer vibrar a todo un país, anotando el primer gol en este Mundial 2026. Fue Luis Díaz el que sirvió de lanzador para que el lateral derecho, desbocado al ataque, definiera de manera acrobática para cantar un gol que se demoró 8 años atragantado en la garganta. Mirada al juez de línea, por lo apretado de la jugada y todos llegamos a dudar de que estuviera habilitado, pero todo estaba en orden y en el minuto 41 sentenció el 1-0.

Momento para las dudas

Para el segundo tiempo, Colombia titubeó y no se resolvió a ir en busca de ampliar el marcador, mientras que aprovechó y en un error de Camilo Vargas, quien no dudó fue Abbosbek Fayzullaev para poner el 1-1 al minuto 61. ‘Aló, tenemos una emergencia’.

Lucho hace los Díaz más felices

Fue en el minuto 66 que Gustavo le abrió la Puerta y apareció él para aprovechar, Luis Díaz, el crack de esta generación, sacó un remate que Utkir Yusupov controló a medias y en cámara lenta, como si se detuviera el tiempo, terminó en el fondo de la red. Gooooooooooooooooool, un nuevo desahogó.

Luego fue aguantar, apretar y esperar a que en el final apareciera Campaz con el tanto final y que el árbitro pitara el final para volver a cosechar una victoria en un Mundial, los primeros 3 puntos en Norteamérica 2026 para ponerse líder en el grupo K.

Previamente, Portugal y u Congo habían igualado 1-1, por lo que el equipo de Lorenzo picó en punta en su zona con tres puntos y se ilusiona para depurar su camino para lo que viene.

Sufrida victoria, en un camino que tiene a Congo como próximo rival en la cita que será el 26 de junio a la misma hora, las 9:00 p.m., pero en esa ocasión, Guadalajara será el nuevo escenario.

Más allá de una apretada victoria, el partido significó el regreso de Colombia al escenario más importante del fútbol mundial, una competencia a la que volvió luego de ocho años de ausencia y en la que espera convertirse nuevamente en protagonista. La emergencia fue resuelta con acierto.