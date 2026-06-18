José Pékerman emocionó a los hinchas al abrazar a los jugadores de Colombia tras vencer a Uzbekistán

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La victoria de la Selección Colombia por 3-1 frente a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026 dejó una imagen que emocionó a miles de aficionados. Más allá de los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, uno de los momentos más comentados de la jornada fue la aparición de José Néstor Pékerman, quien bajó a saludar y abrazar a varios integrantes del equipo colombiano tras el encuentro disputado en Ciudad de México.

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Un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales mostró al histórico entrenador argentino compartiendo con los jugadores del combinado nacional en medio de la celebración por el importante triunfo. Las imágenes despertaron la nostalgia de los hinchas, quienes aún recuerdan a Pékerman como uno de los técnicos más importantes en la historia del fútbol colombiano.

La emotiva aparición de José Pékerman tras la victoria de Colombia que desató nostalgia entre los aficionados

Actualmente, el extécnico de la Selección Colombia hace parte del equipo de comentaristas de Telemundo para la cobertura del campeonato mundial. Desde su llegada a México, el argentino ha seguido de cerca la participación del conjunto cafetero y, según quienes compartieron con él durante el viaje desde Miami, siempre se mostró optimista sobre las posibilidades del equipo en el torneo.

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La presencia de Pékerman no pasó desapercibida. Durante años fue el líder de una de las etapas más exitosas del fútbol colombiano y el responsable de devolverle al país la ilusión mundialista después de una larga ausencia.

El legado de José Pékerman en Colombia

La historia de José Pékerman con Colombia comenzó oficialmente en enero de 2012. Apenas un año después logró una de las mayores hazañas recientes del fútbol nacional: clasificar al equipo al Mundial de Brasil 2014, poniendo fin a una ausencia de 16 años en las Copas del Mundo.

Bajo su dirección técnica, Colombia alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final de un Mundial. En Brasil 2014, el equipo ganó sus cuatro primeros partidos y eliminó a Uruguay en octavos de final antes de caer ante el anfitrión, Brasil.

El impacto de su trabajo fue tan grande que incluso el entonces presidente Juan Manuel Santos le ofreció la nacionalidad colombiana como reconocimiento a su aporte al deporte nacional.

Posteriormente, Pékerman condujo al equipo al Mundial de Rusia 2018, donde alcanzó los octavos de final y fue eliminado por Inglaterra en una dramática definición por penales. Su ciclo concluyó oficialmente en septiembre de 2018, dejando una huella imborrable entre jugadores e hinchas.

Colombia comenzó con pie derecho

En lo deportivo, la selección dirigida por Néstor Lorenzo inició de manera positiva su participación en el torneo. El entrenador destacó que Colombia obtuvo una victoria merecida y reconoció que el equipo aún tiene aspectos por corregir.

“Se ganó merecidamente y es el primer escalón”, afirmó Lorenzo al término del compromiso. El estratega también señaló que el equipo debe mejorar la definición de las jugadas para aprovechar mejor el dominio de la posesión.

La gran figura del encuentro fue Luis Díaz, quien aportó una asistencia y un gol para liderar el triunfo colombiano. Gracias al resultado, Colombia quedó en el primer lugar del Grupo K con tres puntos, por delante de Portugal y República Democrática del Congo.

Mientras la selección se prepara para enfrentar a Congo en su próximo compromiso, la imagen de José Pékerman abrazando a los jugadores se convirtió en uno de los símbolos más emotivos del estreno colombiano en el Mundial, recordando el legado de un entrenador que ayudó a transformar la historia reciente del fútbol nacional.