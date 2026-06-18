“El único tigre es Falcao”: Fan de Cepeda se metió en transmisión del Mundial de Caracol a tirarle a De la Espriella

A pesar de que el Mundial y la Selección Colombia son los temas centrales de conversación en varios hogares ‘cafeteros, la segunda vuelta de las presidenciales no deja de abrir debates, los mismos que se trasladaron a la transmisión de Caracol en México, la cual fue interrumpida por un aficionado que aprovechó las cámaras para lanzarle una dura ‘pulla’ a De la Espriella.

Previo al debut de la ‘sele’ en la cita más importante del balompié, un reportero de Caracol se dirigió a la concentración del seleccionado en CDMX para conversar con varios aficionados. Justamente uno de ellos no desaprovechó el momento para ponerle el toque político a sus palabras y expresó que, para él: “El único tigre de Colombia es Falcao”; mandándole una pulla directa a Abelardo de la Espriella y sus votantes, quienes se consideran una manada que sigue a un ‘Tigre’. Las imágenes se viralizaron rápidamente en la web.

No se lo puede perder 🟢📲 >>> Cepeda no ocultó sus ansias por el partido de Colombia y paró entrevista con RCN para decirlo

¿Cómo le fue a Colombia en su primer partido en el Mundial 2026?

Colombia empezó el Mundial con una victoria de esas que sirven para respirar, sonreír y decir: “bueno, arrancamos como era”. La Selección venció 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca, en un partido que tuvo momentos de control, susto y reacción cafetera; pero que demostró de qué estamos hechos.

El equipo de Néstor Lorenzo abrió el marcador con Daniel Muñoz, luego de una buena asistencia de Luis Díaz, quien volvió a ser ese jugador que genera conversación cada vez que toca la pelota. Sin embargo, Uzbekistán no se quedó mirando y encontró el empate en el segundo tiempo con Abbosbek Fayzullaev, autor del primer gol mundialista en la historia de su selección.

Cuando el partido parecía enredarse, apareció ‘Lucho’ para devolverle la ventaja a Colombia con un remate que terminó metiéndose en el arco rival. Ya sobre el final, Jáminton Campaz selló el triunfo con el 3-1, dejando a la Tricolor bien parada en el Grupo K.

No fue un partido perfecto, pero sí un debut ganador, trabajado y con respuesta en los momentos clave. Colombia volvió al Mundial con tres puntos, goles importantes y una ilusión que ya empezó a prender motores.

Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Camilo Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Camilo “Cucho” Hernández

20. Juan Fernando Quintero

21. Jáminton Campaz

22. Deiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Javier Suárez

26. Carlos Andrés Gómez

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> A Cepeda le pegaron ‘guadañazo’ y no lo bajan de “oportunista” por celebrar gol de la Selección Colombia