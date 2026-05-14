Carlos Antonio Vélez había dicho que no habría prelista y luego estalló contra Lorenzo por publicarla

Carlos Antonio Vélez quedó en el centro de una nueva polémica alrededor de la Selección Colombia luego de que Néstor Lorenzo publicara la prelista oficial de 55 jugadores para el Mundial 2026, pese a que días antes el periodista había asegurado que la Federación Colombiana de Fútbol no haría público ningún listado preliminar y que solo se conocería la convocatoria definitiva.

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El tema no pasó desapercibido porque Vélez había sido uno de los comunicadores que explicó la decisión de no exponer la prelista, bajo el argumento de que el técnico argentino ya había enviado los nombres a la FIFA, pero que la Federación prefería evitar lo que él mismo calificó como una “carnicería” mediática con los jugadores que podían quedar por fuera del listado final.

Sin embargo, la situación cambió luego de que el propio Lorenzo revelara el listado preliminar de futbolistas que estarán en consideración para representar a Colombia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Ante esto, Vélez publicó un duro mensaje en sus redes sociales, en el que no solo cuestionó la publicación oficial del listado, sino que también dejó entrever una diferencia de criterio entre Néstor Lorenzo y la dirigencia de la Federación.

Carlos Antonio Vélez cuestionó a Néstor Lorenzo por la prelista

En su pronunciamiento, Vélez aseguró que el presidente de la Federación le habría dicho de forma clara que no habría prelista pública. Por eso, calificó la decisión de Lorenzo como una actitud desafiante y sostuvo que el entrenador habría contradicho la posición del comité ejecutivo.

“En una actitud desafiante y contradiciendo la posición del comité ejecutivo de la federación, su presidente me dijo claramente NO PRELISTA, el DT de la selección la publicó”, escribió Vélez en su cuenta de X, en un mensaje que rápidamente empezó a generar conversación entre los seguidores de la Selección Colombia.

El periodista también sugirió que Lorenzo habría querido demostrar autoridad dentro del proceso, al señalar que, seguramente, el técnico argentino buscaba mostrar “que manda él”. Eso sí, hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol que confirme una diferencia interna por la publicación de la prelista.

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Lo cierto es que la lista preliminar hace parte del proceso normal que deben cumplir las selecciones clasificadas al Mundial. De acuerdo con medios que han seguido el tema, cada técnico puede entregar una nómina ampliada de hasta 55 futbolistas, de la cual saldrán los 26 convocados definitivos para el torneo.

Sebastián Villa, el nombre que aumentó la polémica

Más allá del choque por la publicación del listado, Vélez también apuntó contra uno de los nombres que aparece en la prelista de la Selección Colombia: Sebastián Villa. El periodista lo cuestionó con dureza por sus antecedentes judiciales en Argentina y planteó que la camiseta de la Selección no debería ser portada únicamente por quienes cumplan desde lo deportivo, sino también por quienes puedan ser referentes para niños y jóvenes.

El caso de Villa ha generado discusión en varias oportunidades. El futbolista colombiano fue condenado en Argentina en 2023 a dos años y un mes de prisión de ejecución condicional por hechos relacionados con su expareja Daniela Cortés. De acuerdo con registros periodísticos de agencias internacionales, la justicia argentina lo halló responsable por amenazas y lesiones en contexto de violencia de género.

Por esa razón, Vélez fue más allá de lo deportivo y cuestionó el criterio de quien decidió incluirlo dentro del grupo. Su mensaje fue fuerte y reabrió un debate que ya venía creciendo: si el rendimiento de un jugador debe ser el único filtro para hacer parte de la Selección Colombia o si también debe pesar su comportamiento fuera de la cancha.

La Selección Colombia vuelve a quedar en medio del ruido

La polémica llega en un momento clave para el equipo nacional, que ya empezó a entrar en la recta final de preparación para el Mundial 2026. Néstor Lorenzo tendrá que reducir el grupo preliminar y entregar la convocatoria definitiva con los 26 futbolistas que viajarán a la cita mundialista.

Mientras tanto, el ruido alrededor de la prelista dejó una nueva discusión abierta. Por un lado, está la molestia de Vélez, quien asegura que desde la Federación le habían dado una información distinta. Por el otro, está la decisión deportiva de Lorenzo, que será evaluada por los nombres que finalmente mantenga en la lista definitiva.

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Lo que faltaba para la Selección Colombia era que, antes de comenzar la discusión por los titulares, los suplentes y los descartados, el debate arrancara por quién mandó publicar la prelista y por qué algunos nombres vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: qué tanto debe pesar la ética cuando se viste la camiseta del país.