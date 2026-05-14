“Te amaré por siempre”, Tito Puccetti dejó sentido mensaje por la muerte de su padre

El reconocido narrador deportivo Tito Puccetti atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmar el fallecimiento de su padre, noticia que generó múltiples mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales.

A través de su cuenta de X, el periodista deportivo compartió un corto pero conmovedor mensaje dedicado a su papá, reflejando el profundo dolor que vive junto a su familia.

“Hasta pronto papá querido. Te amaré por siempre. Gracias por tanto”.

Las palabras de Puccetti rápidamente provocaron reacciones de colegas, aficionados y seguidores del fútbol colombiano, quienes le enviaron mensajes de fortaleza en medio del complicado momento personal.

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El narrador, reconocido por su trabajo en transmisiones de fútbol colombiano e internacional en Win Sports y DirecTV Sports, es una de las voces más conocidas del periodismo deportivo nacional, por lo que la noticia causó impacto entre sus seguidores.

Desde distintos sectores del deporte y los medios de comunicación también se han unido las muestras de condolencia para Tito Puccetti y toda su familia.