Los cinco del FPC: prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026 incluye talentos locales

Se hizo pública la lista previa de la Selección Colombia para el Mundial 2026, de donde saldrán los 26 jugadores definitivos y en dicho listado aparecen cinco jugadores del fútbol colombiano en donde Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima son los equipos que aportan jugadores al llamao.
En rueda de prensa dada este jueves 14 de mayo, Néstor Lorenzo entregó un listado de 55 jugadores para su prelista en donde hay varios nombres han generado sorpresa entre los aficionados, como el de Sebastián Villa (por sus líos judiciales), Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios y Jhon Jáder Durán, que no eran tenidos en la cuenta hace mucho tiempo, pero también hubo espacio para el talento local.
Vea acá: Lorenzo omitió a figura de la Selección Colombia al leer la prelista del Mundial y asustó a todos
Convocados del fútbol colombiano
David Ospina (Atlético Nacional)
Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe)
Andrés Román (Atlético Nacional)
Junior Hernández (Deportes Tolima)
Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)
Prelista de la Selección Colombia
Kevin Mier
Álvaro Montero
Andrés Mosquera Marmolejo
David Ospina
Aldair Quintana
Camilo Vargas
Álvaro Angulo
Jhon Arias
Santiago Arias
Yaser Asprilla
Jordan Barrera
Wilmar Barrios
Cristian Borja
Rafael Santos Borré
Juan Cabal
Jaminton Campaz
Johan Carbonero
Jorge Carrascal
Kevin Castaño
Edwin Cetré
Jhon Córdoba
Juan Cuadrado
Carlos Cuesta
Nelson Deossa
Willer Dita
Jhon Durán
Andrés Gómez
Sebastián Gómez
Juan Camilo Hernández
Junior Hernández
Jefferson Lerma
Jhon Lucumí
Déiver Machado
Jhon Mendoza
Yerry Mina
Johan Mojica
Yerson Mosquera
Daniel Muñoz
Edier Ocampo
Juan Camilo Portilla
Gustavo Puerta
Juan Fernando Quintero
Juan Manuel Rengifo
Johan Rojas
Andrés Felipe Román
Johan Romaña
Dávinson Sánchez
Jhon Solis
Luis Suárez
Sebastián Villa
Néiser Villarreal
Kevin Viveros
Luis Díaz
James Rodríguez
Richard Ríos