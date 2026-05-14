Los cinco del FPC: prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026 incluye talentos locales

Se hizo pública la lista previa de la Selección Colombia para el Mundial 2026, de donde saldrán los 26 jugadores definitivos y en dicho listado aparecen cinco jugadores del fútbol colombiano en donde Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima son los equipos que aportan jugadores al llamao.

En rueda de prensa dada este jueves 14 de mayo, Néstor Lorenzo entregó un listado de 55 jugadores para su prelista en donde hay varios nombres han generado sorpresa entre los aficionados, como el de Sebastián Villa (por sus líos judiciales), Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios y Jhon Jáder Durán, que no eran tenidos en la cuenta hace mucho tiempo, pero también hubo espacio para el talento local.

Vea acá: Lorenzo omitió a figura de la Selección Colombia al leer la prelista del Mundial y asustó a todos

Convocados del fútbol colombiano

David Ospina (Atlético Nacional)

Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe)

Andrés Román (Atlético Nacional)

Junior Hernández (Deportes Tolima)

Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)

Prelista de la Selección Colombia

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Álvaro Angulo

Jhon Arias

Santiago Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Cristian Borja

Rafael Santos Borré

Juan Cabal

Jaminton Campaz

Johan Carbonero

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Edwin Cetré

Jhon Córdoba

Juan Cuadrado

Carlos Cuesta

Nelson Deossa

Willer Dita

Jhon Durán

Andrés Gómez

Sebastián Gómez

Juan Camilo Hernández

Junior Hernández

Jefferson Lerma

Jhon Lucumí

Déiver Machado

Jhon Mendoza

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Edier Ocampo

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Andrés Felipe Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez

Jhon Solis

Luis Suárez

Sebastián Villa

Néiser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Díaz

James Rodríguez

Richard Ríos