¿Sebastián Villa al Mundial 2026? Néstor Lorenzo lo metió en la prelista de convocados de la Selección Colombia

Finalmente Néstor Lorenzo acabó con las especulaciones y reveló la prelista completa de jugadores convocados para el Mundial de la FIFA del 2026. Los nombres que entregó generaron polémica por los nombres que lograron entrar y por los que se quedaron afuera; ahora bien, el centro de la polémica fue la inclusión de Sebastián Villa en la prelista.

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En medio de la rueda de prensa la sorpresa surgió debido a la inclusión de Sebastián Villa en la prelista de convocados al Mundial de la FIFA 2026, sobre todo porque cuando se especuló sobre su llamado para los amistosos ante Croacia y Francia, la opinión pública saltó por sus escándalos judiciales en Argentina.

De igual forma, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, aseguró que antes de incluir a Villa en la prelista habló con él para saber cómo estaba. “Yo hablé con él, lo noté concentrado, sereno. Me dijo: profe, a mí me tocó empezar de cero. Y ahí está, es un gran jugador, entiendo la polémica en la opinión pública, pero no podemos juzgar a las personas por sus errores”, aseguró.

Sumado a esto, Lorenzo se mostró incómodo con la no convocatoria de Sebastián Villa durante el proceso y dio a entender que le hubiera gustado tenerlo más durante las convocatorias.

Otros nombres también llamaron la atención

Ahora bien, la lista completa está llena de sorpresas y de nombres que jugadores que en su momento habían hecho parte de la Selección Colombia en el pasado, pero habían dejado de ser convocados desde hace varios años. De este tipo de jugadores destacan Juan Guillermo Cuadrado, John Jader Durán y Wilmar Barrios.

Finalmente, la inclusión de Andrés Mosquera Marmolejo, Juan Manuel Rengifo y jugadores como John Solís y Nelson Deossa, quienes no han sido llamados a la selección con regularidad, o nunca han sido convocados, esperan lograr ganarse un puesto de cara al Mundial 2026.