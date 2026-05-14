Jugador que no es titular fijo en el FPC se coló en la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026

En rueda de prensa dada este jueves 14 de mayo, Néstor Lorenzo entregó un listado de 55 jugadores que integran una lista previa de donde saldrán los 26 jugadores definitivos de la Selección Colombia para el Mundial 2026.
Varios nombres han generado sorpresa entre los aficionados, como el de Sebastián Villa (por sus líos judiciales), Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios y Jhon Jáder Durán, que no eran tenidos en la cuenta hace mucho tiempo, pero, llama mucho más la atención que se ‘coló’ un jugador que no es titular indiscutido en el fútbol colombiano.
Vea acá: Lorenzo omitió a figura de la Selección Colombia al leer la prelista del Mundial y asustó a todos
Junior Hernández, la sorpresa en la prelista de Colombia
Sí, la de Junior Hernández, jugador de Deportes Tolima, es la mayor novedad: nunca ha jugado con la Selección Colombia y no es tampoco fijo en su club. De hecho, no apareció con su club en las llaves ante Deportivo Pasto en los cuartos de final y en Copa Libertadores tampoco es el titular.
En la fase de grupos de Copa Libertadores, Hernández fue inicialista en los dos primeros partidos en los que su equipo igualó 0-0 en casa ante Universitario y en la derrota 3-1 ante Nacional de Uruguay- En los otros dos duelos, ambos con victoria del Tolima, se quedó en el banco de suplentes.
Por Liga, Hernández ha sido titular en 12 de los 21 partidos que lleva disputados Deportes Tolima en el semestre. Sorpresa total su llamado.
Prelista de la Selección Colombia
Kevin Mier
Álvaro Montero
Andrés Mosquera Marmolejo
David Ospina
Aldair Quintana
Camilo Vargas
Álvaro Angulo
Jhon Arias
Santiago Arias
Yaser Asprilla
Jordan Barrera
Wilmar Barrios
Cristian Borja
Rafael Santos Borré
Juan Cabal
Jaminton Campaz
Johan Carbonero
Jorge Carrascal
Kevin Castaño
Edwin Cetré
Jhon Córdoba
Juan Cuadrado
Carlos Cuesta
Nelson Deossa
Willer Dita
Jhon Durán
Andrés Gómez
Sebastián Gómez
Juan Camilo Hernández
Junior Hernández
Jefferson Lerma
Jhon Lucumí
Déiver Machado
Jhon Mendoza
Yerry Mina
Johan Mojica
Yerson Mosquera
Daniel Muñoz
Edier Ocampo
Juan Camilo Portilla
Gustavo Puerta
Juan Fernando Quintero
Juan Manuel Rengifo
Johan Rojas
Andrés Felipe Román
Johan Romaña
Dávinson Sánchez
Jhon Solis
Luis Suárez
Sebastián Villa
Néiser Villarreal
Kevin Viveros
Luis Díaz
James Rodríguez
Richard Ríos