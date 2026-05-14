Jugador que no es titular fijo en el FPC se coló en la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026

En rueda de prensa dada este jueves 14 de mayo, Néstor Lorenzo entregó un listado de 55 jugadores que integran una lista previa de donde saldrán los 26 jugadores definitivos de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Varios nombres han generado sorpresa entre los aficionados, como el de Sebastián Villa (por sus líos judiciales), Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios y Jhon Jáder Durán, que no eran tenidos en la cuenta hace mucho tiempo, pero, llama mucho más la atención que se ‘coló’ un jugador que no es titular indiscutido en el fútbol colombiano.

Vea acá: Lorenzo omitió a figura de la Selección Colombia al leer la prelista del Mundial y asustó a todos

Junior Hernández, la sorpresa en la prelista de Colombia

Sí, la de Junior Hernández, jugador de Deportes Tolima, es la mayor novedad: nunca ha jugado con la Selección Colombia y no es tampoco fijo en su club. De hecho, no apareció con su club en las llaves ante Deportivo Pasto en los cuartos de final y en Copa Libertadores tampoco es el titular.

En la fase de grupos de Copa Libertadores, Hernández fue inicialista en los dos primeros partidos en los que su equipo igualó 0-0 en casa ante Universitario y en la derrota 3-1 ante Nacional de Uruguay- En los otros dos duelos, ambos con victoria del Tolima, se quedó en el banco de suplentes.

Por Liga, Hernández ha sido titular en 12 de los 21 partidos que lleva disputados Deportes Tolima en el semestre. Sorpresa total su llamado.

Prelista de la Selección Colombia

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Álvaro Angulo

Jhon Arias

Santiago Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Cristian Borja

Rafael Santos Borré

Juan Cabal

Jaminton Campaz

Johan Carbonero

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Edwin Cetré

Jhon Córdoba

Juan Cuadrado

Carlos Cuesta

Nelson Deossa

Willer Dita

Jhon Durán

Andrés Gómez

Sebastián Gómez

Juan Camilo Hernández

Junior Hernández

Jefferson Lerma

Jhon Lucumí

Déiver Machado

Jhon Mendoza

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Edier Ocampo

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Andrés Felipe Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez

Jhon Solis

Luis Suárez

Sebastián Villa

Néiser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Díaz

James Rodríguez

Richard Ríos