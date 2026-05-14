Néstor Lorenzo se refirió al presente de James y no ocultó su preocupación: “Me gustaría que jugara más”

Con la revelación de la prelista de convocados para el Mundial 2026 de la Selección Colombia, a varias personas le surgieron más de una duda, no solo por los nombres que no están, sino también por el presente de varios jugadores que si están. Una de las mayores dudas es cómo llegará James Rodríguez a la Copa del Mundo, principalmente porque el jugador desde que terminó la Copa América no ha tenido regularidad en minutos y no atraviesa el mejor presente futbolístico.

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Justamente a Néstor Lorenzo le preguntaron por el presente de James y cómo cree que llegará al Mundial 2026, que empieza en un mes en México, Estados Unidos y Canadá. El director técnico de la Selección Colombia no ocultó su preocupación sobre el presente de James Rodríguez e inclusive dejó ver que no sabe a ciencia cierta cómo está física y futbolísticamente.

“Me gustaría que jugara más”, fueron las palabras más duras que, hasta el momento, se le han escuchado a Néstor Lorenzo cuando habla de James Rodríguez desde que es director técnico de la Selección Colombia. Ahora bien, Lorenzo dejó claro que mantiene comunicación constante con el jugador y espera ponerlo a punto una vez lo tenga concentrado con la Selección Colombia.

Sebastián Villa fue la gran sorpresa de la prelista

En medio de la rueda de prensa la sorpresa surgió debido a la inclusión de Sebastián Villa en la prelista de convocados al Mundial de la FIFA 2026, sobre todo porque cuando se especuló sobre su llamado para los amistosos ante Croacia y Francia, la opinión pública saltó por sus escándalos judiciales en Argentina.

Lorenzo aseguró que antes de incluir a Villa en la prelista habló con él para saber cómo estaba. “Yo hablé con él, lo noté concentrado, sereno. Me dijo: profe, a mí me tocó empezar de cero. Y ahí está, es un gran jugador, entiendo la polémica en la opinión pública, pero no podemos juzgar a las personas por sus errores”, aseguró.

Sumado a esto, Lorenzo se mostró incómodo con la no convocatoria de Sebastián Villa durante el proceso y dio a entender que le hubiera gustado tenerlo más durante las convocatorias.