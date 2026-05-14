Lista previa de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Prelista de la Selección Colombia
Arqueros
Kevin Mier
Álvaro Montero
Andrés Mosquera Marmolejo
David Ospina
Aldair Quintana
Camilo Vargas
Jugadores de campo
Álvaro Angulo
Jhon Arias
Santiago Arias
Yaser Asprilla
Jordan Barrera
Wilmar Barrios
Cristian Borja
Rafael Santos Borré
Juan Cabal
Jaminton Campaz
Johan Carbonero
Jorge Carrascal
Kevin Castaño
Edwin Cetré
Jhon Córdoba
Juan Cuadrado
Carlos Cuesta
Nelson Deossa
Willier Dita
Jhon Durán
Andrés Gómez
Sebastián Gómez
Juan Camilo Hernández
Junior Hernández
Jefferson Lerma
Jhon Lucumí
Déiver Machado
Jhon Mendoza
Yerry Mina
Johan Mojica
Yerson Mosquera
Daniel Muñoz
Edier Ocampo
Juan Camilo Portilla
Gustavo Puerta
Juan Fernando Quintero
Juan Manuel Rengifo
Johan Rojas
Andrés Felipe Román
Johan Romaña
Dávinson Sánchez
Jhon Solis
Luis Suárez
Sebastián Villa
Néiser Villarreal
Kevin Viveros
Luis Díaz
James Rodríguez