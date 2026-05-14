Lista previa de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo entregó el listado con grandes sorpresas en donde aparecen nombres como los de Sebastián Villa, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Rengifo y más.

Por Evaristo Pérez

Prelista de la Selección Colombia

Arqueros

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Jugadores de campo

Álvaro Angulo

Jhon Arias

Santiago Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Cristian Borja

Rafael Santos Borré

Juan Cabal

Jaminton Campaz

Johan Carbonero

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Edwin Cetré

Jhon Córdoba

Juan Cuadrado

Carlos Cuesta

Nelson Deossa

Willier Dita

Jhon Durán

Andrés Gómez

Sebastián Gómez

Juan Camilo Hernández

Junior Hernández

Jefferson Lerma

Jhon Lucumí

Déiver Machado

Jhon Mendoza

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Edier Ocampo

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Andrés Felipe Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez

Jhon Solis

Luis Suárez

Sebastián Villa

Néiser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Díaz

James Rodríguez

