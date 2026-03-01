Selección de Irán afirma que ve “improbable” participar en el Mundial 2026 tras bombardeos de EE.UU

La tensión geopolítica en Medio Oriente ha generado repercusiones más allá del ámbito militar y político, alcanzando incluso al deporte internacional. Luego de que el Ejército de Israel anunciara la muerte de varios altos cargos del régimen iraní tras ataques conjuntos con Estados Unidos, surgieron dudas sobre la participación de la selección de Irán en el Mundial 2026.

¿Por qué el conflicto impacta al Mundial 2026?

La situación también ha encendido alarmas en el ámbito futbolístico. El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, señaló que, tras los ataques y la tensión con Estados Unidos, resulta difícil mantener una visión optimista sobre la participación de la selección iraní en la Copa del Mundo de 2026.

El principal obstáculo radica en que el combinado iraní tiene programados tres partidos en territorio estadounidense, uno de los países directamente involucrados en la operación militar, lo que podría complicar aspectos logísticos, diplomáticos y de seguridad.

¿Cuándo y dónde jugaría Irán en el Mundial 2026?

La selección iraní comparte el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Su debut está previsto para el 15 de junio en el SoFi Stadium de California frente a los neozelandeses, mientras que el segundo encuentro sería el 21 de junio contra Bélgica en el mismo escenario. La fase de grupos la cerraría el 26 de junio frente a Egipto en el Lumen Field de Seattle.

Ante el actual contexto internacional, la continuidad del equipo en el torneo dependería no solo del aspecto deportivo, sino también de las decisiones diplomáticas y de seguridad que se tomen en los próximos meses en medio de la creciente tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos.

¿Qué altos funcionarios iraníes habrían muerto en los ataques?

De acuerdo con el portavoz del Ejército israelí, Defrie Effin, entre los fallecidos se encuentran figuras clave del aparato de defensa iraní, como el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur. A ellos se sumarían otros altos funcionarios del sector estratégico y de seguridad del país.

Según la comparecencia oficial, también habrían muerto el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, así como dos personas cercanas al líder supremo de Irán.

¿Cuánto podría prolongarse la operación militar?

Las autoridades israelíes no precisaron la duración de la operación militar que, según indicaron, se desarrolla de forma conjunta con Estados Unidos desde la mañana del sábado. Sin embargo, advirtieron a la población civil que se prepare para continuar bajo condiciones de estado de emergencia por un periodo indeterminado, lo que refleja la magnitud de la escalada del conflicto.

Este escenario incrementa la incertidumbre internacional y mantiene en alerta a distintos sectores, dado el impacto político, económico y ahora también deportivo que podría derivarse de la crisis.