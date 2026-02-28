¿Quién fue el primer futbolista expulsado en la historia de los Mundiales?

No hubo que esperar mucho para tener al primer futbolista expulsado en una Copa del Mundo, pues en el torneo que organizó Uruguay en 1930, se presentó el primer expulsado, aunque hay un debate sobre quién fue: En principio, algunos aseguran que se Plácido Galindo, pero tiempo después, el periodista inglés Keir Radnedge, en el libro World Football Records 2010 avalado por la FIFA, señaló a Mario de las Casas como el dueño de este registro.

Lo curioso es que el futbolista expulsado no vio la tarjeta roja, en ese momento todavía no existían en el fútbol, el jugador dejó el terreno de juego por orden del árbitro.

Resulta que la Selección Perú debutó en la Copa del Mundo el 14 de julio de 1930, en el Estadio Pocitos de Montevideo, frente a Rumania.

Apenas un minuto después del inicio del encuentro, Rumania ya se había adelantado en el marcador con un gol de Adalbert Desu. El partido entró en juego brusco que terminó con la expulsión del futbolista peruano.

El árbitro chileno, Alberto Warnken señaló la infracción y dejó a una Selección con un hombre menos por primera vez en toda la historia de la Copa del Mundo. Ese partido lo terminó perdiendo 1-3 la Selección de Perú.

Aún así, el futbolista pudo jugar el siguiente partido, porque no había ninguna norma que lo sancionara, entonces disputó la segunda fecha contra Uruguay, pero nuevamente perdieron y se despidieron del Mundal sin lograr un solo punto.

¿Quién fue el primer futbolista que recibió tarjeta roja en la historia de los Mundiales?

Ahora bien, el primer futbolista que recibió la tarjeta roja en un Mundial fue el chileno Carlos Caszely. El 14 de junio de 1974, día de la inauguración de la Copa del Mundo organizada por Alemania, el anfitrión se enfrentaba a la Selección Chile.

Alemania se impuso antes de los 20 minutos en el marcador, pero la jugada de la expulsión no llegó sino hasta los 67 minutos de juego cuando el alemán Berti Vogts le hizo una dura entrada a Carlos Caszely, quien respondió con una patada a la altura de la rodilla del victimario.

Fue entonces cuando el árbitro Dogan Babacan le mostró la segunda tarjeta amarilla al chileno, y, por primera vez en la historia, un futbolista se iba expulsado por ver la tarjeta roja en un Mundial.

¿Quién fue el primer futbolista colombiano expulsado en un Mundial?

La ‘Tricolor’ disputó sus primeras cinco Copas del Mundo sin recibir una expulsión. De hecho, en Brasil 2014 recibió el premio fair play por juego limpio, pero cuatro años más tarde, se terminó esa racha, en el partido del debut de Rusia 2018.

Aquel estreno de la Selección Colombia en la justa orbital tuvo de todo: Una derrota a manos de Japón, el mítico gol de Juan Fernando Quintero por debajo de la barrera y la expulsión de Carlos Sánchez, que además, se convirtió en una de las más rápidas en la historia de los mundiales.

Sánchez vio la tarjeta roja por meterle la mano en el área al balón a los 2 minutos y 46 segundos de juego. Cabe resaltar que la expulsión más rápida de la historia la recibió el uruguayo José Charly Batista de la Selección Uruguay en el Mundial de México 86′ cuando se enfrentaron a Escocia, fue a los 52 segundos de partido.