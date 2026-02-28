¿Irán tiene armas nucleares? Claves para entender el programa nuclear que mantiene en alerta a Israel y EE.UU

La tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos volvió a escalar este 28 de febrero de 2026 tras una serie de ataques militares y advertencias que reavivaron el debate internacional sobre el programa nuclear iraní, considerado uno de los focos más sensibles de la seguridad mundial. Los bombardeos conjuntos y las amenazas de represalias marcaron un nuevo capítulo en un conflicto que combina intereses geopolíticos, tecnología nuclear y equilibrio de poder en Oriente Medio.

¿Qué ocurrió hoy entre Irán, Israel y Estados Unidos?

Este sábado se registró una fuerte escalada militar luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva aérea contra Irán, dirigida a instalaciones estratégicas y sitios vinculados a su programa nuclear. La operación incluyó ataques a defensas aéreas, infraestructura militar y objetivos relacionados con el desarrollo nuclear iraní, lo que generó explosiones en varias ciudades del país.

Tras los bombardeos, Irán respondió con ataques con misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en Medio Oriente, advirtiendo que no tendría “clemencia” frente a sus adversarios y solicitando incluso una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Además, líderes mundiales alertaron sobre el impacto global de esta escalada, señalando que el conflicto podría afectar la paz y la seguridad internacional, especialmente por su vínculo directo con el programa nuclear iraní y el riesgo de una guerra regional más amplia.

¿Por qué el programa nuclear de Irán genera tanta preocupación?

El programa nuclear iraní abarca desde la extracción de uranio hasta su enriquecimiento en instalaciones como Natanz, Fordow e Isfahán, lo que ha despertado sospechas sobre su posible uso militar, pese a que Teherán asegura que tiene fines pacíficos.

Uno de los puntos más críticos es el enriquecimiento de uranio, ya que Irán ha alcanzado niveles cercanos al 60 %, una cifra técnicamente cercana al material necesario para fabricar armas nucleares si se sigue refinando.

Informes recientes del organismo nuclear de la ONU han advertido que no se puede verificar completamente si Irán ha suspendido el enriquecimiento ni conocer con precisión el tamaño real de sus reservas, lo que aumenta la incertidumbre internacional.

¿Por qué Israel considera el programa nuclear iraní una amenaza directa?

Israel ha reiterado que no permitirá que Irán obtenga armas nucleares, calificando su desarrollo como una “amenaza existencial” para su seguridad nacional.

Desde la perspectiva israelí, un Irán con capacidad nuclear alteraría el equilibrio militar en Oriente Medio, debido a la rivalidad histórica entre ambos países y al alcance de los misiles balísticos iraníes, que podrían transportar cargas nucleares.

Además, los ataques previos han estado dirigidos específicamente contra instalaciones nucleares iraníes, reflejando que este programa es el principal objetivo estratégico de las operaciones militares israelíes en la región.

¿Qué le preocupa a Estados Unidos sobre el desarrollo nuclear iraní?

Para Estados Unidos, el principal temor es que Irán se convierta en una potencia nuclear fuera de su órbita de aliados, lo que podría desencadenar una carrera armamentística en Oriente Medio, especialmente con países rivales como Arabia Saudita.

Washington también ha señalado que los recientes ataques buscan frenar la producción de armas nucleares y debilitar la capacidad militar iraní, en medio de negociaciones nucleares que se encontraban en curso antes de la ofensiva.

Históricamente, Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear de 2015, lo que deterioró el diálogo diplomático y llevó a Irán a ampliar sus actividades de enriquecimiento y limitar las inspecciones internacionales.

¿Qué papel juegan las amenazas y la escalada militar actual?

La ofensiva y las posteriores represalias han elevado el riesgo de una guerra prolongada en la región, con ataques que ya han impactado distintos países y bases militares estadounidenses en Medio Oriente.

Incluso organismos internacionales han pedido detener las hostilidades y retomar la vía diplomática, advirtiendo que tanto los ataques como las represalias amenazan la estabilidad global y las negociaciones nucleares.

El conflicto, además, se produce en un contexto de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear, que ahora quedan en riesgo tras los bombardeos que dinamitaron el proceso diplomático.

¿Qué podría pasar ahora con el programa nuclear de Irán?

El futuro del programa nuclear iraní es incierto, especialmente porque parte del material nuclear y las actividades de enriquecimiento han quedado fuera del monitoreo internacional tras los ataques y las restricciones a las inspecciones.

Analistas advierten que, si el conflicto continúa, Irán podría acelerar su programa nuclear como estrategia de disuasión, mientras Israel y Estados Unidos mantendrían la presión militar para impedir que alcance capacidad armamentística.

En ese escenario, el programa nuclear deja de ser solo un tema técnico y se convierte en el eje central de una crisis geopolítica que hoy combina amenazas, ataques directos y una creciente tensión que preocupa a toda la comunidad internacional.

Esta nota fue hecha con ayuda inteligencia artificial bajo la supervisión y edición de una periodista.