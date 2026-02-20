¿Va a ir al Mundial? Hinchas de la Selección Colombia tendrán mayores controles migratorios en México por el narcotráfico

Las autoridades mexicanas activaron un operativo de vigilancia especial para el Mundial de fútbol FIFA 2026 ante la inquietud de que personas vinculadas con el narcotráfico colombiano intenten ingresar al país aprovechando el flujo de visitantes internacionales al torneo. Esta alerta se concentra especialmente en el estado de Jalisco, donde se encuentra Guadalajara, una de las sedes del campeonato que se disputará también en Estados Unidos y Canadá.

Según indicó a la agencia AFP Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de seguridad de Jalisco, existe una coordinación constante con el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional para revisar la llegada de extranjeros y evitar que personas que no pueden justificar su estancia permanezcan en el país. “Estamos en alerta permanente hemos ya retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia”, afirmó el funcionario a AFP.

Esta medida no se limita a controles de rutina, sino a una acción preventiva en respuesta a un fenómeno observado por las autoridades: la participación creciente de exmilitares y excombatientes colombianos en estructuras delictivas mexicanas, particularmente en redes criminales que operan al margen de la ley. En Jalisco, sostienen las autoridades, ya ha habido casos de personas que habrían llegado al estado con la intención de reclutarse con uno de los cárteles que operan en la región.

El temor es que la masiva llegada de visitantes durante el Mundial pueda servir de cobertura para personas con antecedentes o vínculos con el narcotráfico que intenten pasar desapercibidos bajo la etiqueta de “hinchas”. Alarcón advirtió que los criminales relacionados con estas estructuras podrían aprovechar incluso paquetes turísticos o el aumento de vuelos y movimientos en fronteras y aeropuertos para desplazarse dentro del país.

Ante este panorama, las autoridades mexicanas han intensificado la vigilancia migratoria en puntos clave como aeropuertos internacionales, terminales terrestres y pasos fronterizos, y han reforzado la cooperación interinstitucional para compartir información de seguridad que permita detectar patrones sospechosos. Hasta el momento no se han revelado cifras precisas sobre cuántas personas han sido devueltas a su país, pero se ha confirmado que la revisión de documentos y motivos de estancia será más exigente en los próximos meses mientras se acerca el inicio del campeonato, programado entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año.

El operativo se suma a otros esfuerzos de seguridad que las autoridades mexicanas han desplegado alrededor del Mundial, que incluyen la instalación de cámaras de vigilancia, el uso de drones y equipos antidrones, así como el despliegue de unidades especiales para garantizar un entorno seguro durante los partidos y eventos asociados al torneo.

Con este tipo de acciones, México busca no solo proteger a los aficionados y delegaciones que visitarán el país, sino también impedir que la celebración deportiva sea utilizada como un punto de entrada para actividades ilícitas.