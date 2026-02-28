En vivo: tensión en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Una columna de humo se eleva en el centro de Teherán tras el ataque de Israel, 28 de febrero de 2026. Israel lanzó un ataque a Irán el 28 de febrero de 2026.

Caos en Teherán: calles bloqueadas por tráfico, padres recogiendo niños y colas en cajeros

En la madrugada de este sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron en tres ocasiones el centro y norte de Teherán, en Irán. Los hechos se dieron luego de que el Ministerio de Defensa israelí asegurara que desde Israel “lanzaron un ataque preventivo” con el objetivo de “eliminar las amenazas” a su país.

Lea también: Avión militar con cargamento de dinero tuvo un grave accidente aterrizando: hay varios soldados heridos

De esta manera, se espera respuesta de parte del régimen de los ayatolás contra Israel, razón por la cual han sonado alarmas antimisiles en el territorio.

“Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”, dice el comunicado de Israel.

Es importante señalar, que el conflicto entre Irán e Israel ya había comenzado en junio de 2025, cuando hubo ataques de ambas naciones a sus capitales.

Estados Unidos por su parte ha rechazado el programa nuclear de Irán catalogándolo como una “amenaza para el mundo”.

Le puede interesar: Lo último: el presidente Gustavo Petro volverá a visitar Estados Unidos antes de terminar su gobierno

También se ha conocido que Irán bombardeó el cuartel general de la Quinta Flota Naval de Estados Unidos en Bahréin.

Cabe resaltar que estos ataques se dan en medio de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, cuya última reunión se produjo el jueves y habrá otra el día lunes 2 de marzo.

Amenaza de Donald Trump

El presidente norteamericano Donald Trump publicó un video en su cuenta en Truth Social, donde lanzó fuertes amenazas al régimen iraní.

“Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina. Si entregan sus armas, tendrán inmunidad completa; Si no, muerte segura”, dijo el mandatario quien agregó:

“Van a caer muchas bombas. Cuando hayamos terminado, tomen su gobierno. La hora de su libertad está a la mano. Será suyo para tomar”.

“Nos aseguraremos de que Irán nunca consiga un arma nuclear. Este régimen pronto aprenderá que nadie debe desafiar la fuerza y ​​el poder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos“, concluyó Trump.