“La familia por encima del fútbol”: Técnico se bajó del Mundial por enfermedad de su hija y ya anunciaron su reemplazo

A sus 78 años de edad, Dick Advocaat logró una hazaña histórica para todo un país: Clasificó por primera vez a una Copa del Mundo a la Selección de Curazao.

No obstante, a tan solo cuatro meses de la justa orbital, el entrenador renunció porque su hija atraviesa problemas de salud.

La Federación de Fútbol de Curazao confirmó en un comunicado que su entrenador renunció por motivos personales para dedicarse de tiempo completo a cuidar la salud de su hija: “Dick Advocaat ha dimitido con efecto inmediato como entrenador jefe de la selección nacional de fútbol de Curazao. Dedicará toda su atención a su hija, que enfrenta problemas de salud”.

Se desconocen los detalles de la enfermedad que tiene la hija, pero se sabe que el entrenador holandés tenía claras las prioridades en su vida y para él es más importante saber que su hija está bien, incluso, que dirigir una Copa del Mundo: “Siempre he dicho que la familia está por encima del fútbol, fue una decisión sencilla”, añadieron en el comunicado.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el inicio del Mundial está ‘a la vuelta de la esquina’, Curazao no se tardó en dar a conocer quién será el encargado de dirigir al equipo en su primera participación en una Copa del Mundo: Se trata del holandés Fred Rutten, quien fue futbolista de su selección y también tiene experiencia como entrenador tras dirigir equipos como PSV, Anderlecht o Feyenoord.

Vale la pena resaltar que Dick Advocaat se iba a convertir en el entrenador más longevo en dirigir en la Copa del Mundo a sus 78 años, luego de hacerlo en otras dos ocasiones, con Países Bajos en el Mundial de Estados Unidos 1994 y a Corea del Sur en el Mundial de Alemania 2006.

¿Contra quién jugará Curazao en el Mundial?

En su primera Copa del Mundo, Curazao tendrá que enfrentar a rivales muy poderosos: El sorteo los dejó en el grupo E junto a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Es importante recordar que el Mundial iniciará el 11 de junio, pero Curazao debutará el domingo 14 de junio contra Alemania en Houston.

El segundo partido será contra Ecuador el sábado 20 de junio en Kansas City y finalizará la fase de grupos contra Costa de Marfil el jueves 25 de junio en el Estadio Filadelfia.