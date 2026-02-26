Néstor Lorenzo aclara el panorama: mensajes firmes sobre John Jader Durán y Radamel Falcao García

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, vive días intensos entre la inauguración del nuevo hotel de concentración de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y las conversaciones que han marcado la agenda mediática. Sus declaraciones recientes han generado atención por dos frentes específicos: la situación de John Jader Durán, atacante en proceso de consolidación, y los rumores sobre una supuesta promesa hecha a Radamel Falcao García para llevarlo al Mundial de 2026.

Ambos casos revelan un mensaje consistente del entrenador argentino: la meritocracia es innegociable. Y con el Mundial a la vuelta de la esquina, cada palabra suya adquiere peso entre los jugadores, la prensa y la afición.

Durante su participación en la presentación del nuevo hotel de la Selección Colombia en Barranquilla, Lorenzo fue consultado sobre la situación del joven delantero Jhon Jader Durán, cuyo rendimiento y continuidad han sido tema de análisis desde hace meses. Allí fue contundente al explicar qué espera del jugador y qué determina su presencia en las convocatorias: minutos, continuidad y nivel competitivo.

“Que nos ponga a pensar”: Lorenzo sobre John Durán

El estratega detalló que Durán “ha jugado muy poquito”, pese a haber marcado goles en breves apariciones, generalmente de 15 o 20 minutos. Por esa razón, enfatizó, no ha tenido el ritmo necesario para competir al nivel que exige la Selección. De acuerdo con sus palabras, el cuerpo técnico ha optado por convocar a jugadores con mayor continuidad, aunque Durán sigue “en el espectro” del equipo nacional, lo que indica que no está descartado pero tampoco atraviesa su mejor momento futbolístico.

Este mensaje coincide con análisis previos del entrenador, quien ya había explicado que la falta de regularidad del delantero influía en sus decisiones de convocatoria. Para Lorenzo, la prioridad es premiar a quienes llegan con más minutos y más ritmo competitivo.

Sin embargo, su frase más fuerte y que más repercusión tuvo fue su invitación pública al jugador: “que nos ponga a pensar”. Con esto, Lorenzo dejó claro que Durán tiene potencial, pero necesita demostrarlo sostenidamente para obligar al cuerpo técnico a considerarlo. No es una puerta cerrada, sino un reto frontal, especialmente ahora que la competencia interna por los puestos de ataque es más intensa que nunca.

¿Lorenzo le prometió Mundial a Falcao?

El otro tema que marcó la jornada mediática fueron las versiones provenientes de Argentina que aseguraban que Lorenzo le había prometido a Radamel Falcao García un cupo en la Copa del Mundo siempre que jugara dos o tres partidos por mes. La noticia causó revuelo inmediato, especialmente por el regreso reciente de Falcao a Millonarios y su proceso de recuperación física.

Lorenzo no tardó en cortar de raíz esa versión. En diálogo con Caracol Radio, fue categórico al afirmar: “Nunca le hago una promesa a nadie”, desmintiendo por completo cualquier acuerdo previo con el histórico delantero de la Selección.

El mensaje fue similar en distintos medios, reiterando que, si bien siente un cariño profundo por Falcao —“lo amo, lo adoro” fueron sus palabras—, las convocatorias se basan exclusivamente en el rendimiento y la competencia interna. No hay cupo asegurado para nadie, ni siquiera para uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del país.

Incluso cuando se le preguntó si descartaba al “Tigre”, Lorenzo aclaró que no: dijo que esperaba que Falcao “vuelva a ser el delantero que fue siempre” y que pueda competir de tú a tú con los demás atacantes que hoy atraviesan un buen momento. Su deseo, más que un compromiso, es que el atacante ponga al cuerpo técnico “en aprietos” a la hora de tomar decisiones, al igual que los demás jugadores que luchan por un puesto.

Varios medios replicaron esta posición firme del entrenador. Todos coincidieron en destacar su frase central: jamás hace promesas a nadie. La polémica, por tanto, quedó zanjada con claridad meridiana, reforzando la idea de que la camiseta se gana jugando, no por trayectoria, afecto o simbolismo.

Un mensaje unificado: competencia interna y meritocracia

Aunque los casos de Durán y Falcao se encuentran en momentos distintos —uno en pleno ascenso profesional y otro en la fase final de una carrera histórica—, las declaraciones de Lorenzo comparten una línea argumental muy clara: nadie tiene el puesto asegurado y el rendimiento individual será el criterio definitivo.

La explicación sobre Durán, por ejemplo, deja ver que el entrenador prioriza a los jugadores con mayor continuidad, algo que será fundamental en la construcción de la lista final de convocados al Mundial. Para el técnico, Durán sigue siendo un proyecto de alto valor, pero solo volverá cuando su ritmo competitivo esté a la altura de las exigencias de la Selección, un punto que ha reiterado en varias oportunidades recientes.

En cuanto a Falcao, el estratega se distancia por completo de cualquier lectura sentimental. Aunque muestra afecto por el delantero, insiste en que el futbolista debe competir como cualquier otro, más aún cuando la Selección cuenta con un amplio repertorio de delanteros en buen nivel. Su mensaje de justicia y equilibrio en la toma de decisiones fue repetido en todos los medios que recogieron sus declaraciones. [infobae.com]

La Selección Colombia afronta meses cruciales antes de su debut en la Copa del Mundo, y Lorenzo ha comenzado a perfilar tanto la logística como la estructura del equipo. Su participación en la inauguración del nuevo hotel de la FCF y las entrevistas concedidas en ese contexto han servido para transparentar sus criterios deportivos y su filosofía de trabajo.

Más allá de las aclaraciones puntuales, Lorenzo también ha expresado una gran confianza en el potencial del equipo nacional. Incluso en medio de la polémica por Falcao, recordó que Colombia está para “jugar a ganar” y avanzar partido a partido hasta la última instancia del torneo, un mensaje que refleja ambición y convicción en el proceso que lidera desde 2022. [es-us.noti....yahoo.com]