Alfredo Morelos merece ser titular en la Selección Colombia por encima de James, según Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez se animó a jugar al director técnico de la Selección Colombia y dijo quiénes deberían ser titulares si el partido contra Usbekistan por la primera fecha del Mundial fuera hoy.

El periodista lanzó algunos nombres sorpresivos como Álvaro Montero en la portería o Alfredo Morelos en lugar de James Rodríguez.

Carlos Antonio Vélez comenzó preguntando si alguien pondría de titular a James Rodríguez o a Juan Fernando Quintero hoy por hoy, y aunque no lo dijo explícitamente, dio a entender que, para él, ninguno de los dos tiene los méritos suficientes para tener el puesto en el once inicialista:

“La pregunta es: ¿ustedes alinearían a James Rodríguez o Quintero en la Selección? Yo creo que está claro, por lo menos para mi, hoy”.

Posteriormente, Vélez señaló quiénes serían los futbolistas titulares para el debut de Colombia en el Mundial, si comenzara en este momento y apelando a las palabras de Néstor Lorenzo, quien ha resaltado la meritocracia como factor determinante en sus convocatorias:

“Yo sé que el Mundial es en junio, pero si el partido fuera mañana y apelamos a las frases del DT nuestro, que espero que no sea promesa de cumbiambera, sino que nadie tiene ganado el puesto y todo va a ser por meritocracia, apelando a eso, tomando esas frases como mi punto de apoyo para jugar mañana contra Uzbekistán”.

Fue entonces cuando Carlos Antonio dijo que Álvaro Montero debería ser titular, al igual que Alfredo Morelos, a quien ha señalado como el mejor jugador del fútbol colombiano:

“Álvaro Montero

Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica.

Richard Ríos, Jorge Carrascal

Alfredo Morelos, Luis Suárez y Luis Díaz".

¿Cuándo es el debut de la Selección Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia ya tiene confirmado su calendario para la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El debut de la ‘Tricolor’ será el miércoles 17 de junio de 2026 cuando se enfrente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, a partir de las 9:00 p.m. (hora de Colombia). Este partido no solo marca la primera presentación del equipo nacional en el torneo, sino también el inicio de su camino en el Grupo K, que completan Portugal y el ganador del repechaje intercontinental entre Nueva Caledonia, República Democrática del Congo o Jamaica.

Tras ese estreno, Colombia volverá a la cancha el martes 23 de junio para enfrentar al equipo clasificado del repechaje en Guadalajara, también en territorio mexicano, en lo que será su segundo duelo de la fase de grupos.

Finalmente, el calendario establece que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo cerrará esta fase ante Portugal el sábado 27 de junio de 2026, en Miami.