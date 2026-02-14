“Que lo multen”, César Augusto Londoño pidió sancionar a Alfredo Morelos por cuenta de sus groserías

Fotos tomadas de la cuenta de X: @nacionaloficial (12/02/2026) y captura de pantalla de As Colombia

César Augusto Londoño fue contundente con Alfredo Morelos: Pidió que lo sancionen porque luego de hacerle los goles a Fortaleza, se acercó a la cámara y se despachó en insultos.

El periodista convocó a la Comisión Disciplinario de la Dimayor para que multen a Alfredo Morelos.

En el programa ‘El Pulso del Fútbol’ de Caracol Radio, uno de los temas que abordaron fue el comportamiento de Alfredo Morelos, quien anotó dos goles en la victoria de Atlético Nacional, pero llamó la atención fue por su manera de celebrar.

El ‘Búfalo’ no solamente se acercó al guardameta rival para cantarle los goles en la cara, sino que buscó la cámara de la transmisión para despacharse en groserías.

Este comportamiento no le gustó ni poquito a César Augusto Londoño, quien así lo hizo saber, pidiendo una sanción para Alfredo Morelos por cuenta de la Dimayor, con el propósito de enseñarle a respetar a las personas.

“Eso de arrimarse a la cámara e insultar a todo el mundo es muy feo. El arquero medio se rió, pero Morelos, tranquilizate, ventarrón. Que puedes ser buen jugador, pero no tienes derecho a hacer lo que te dé la gana

Lo del arquero v aya y venga, ellos se dicen cosas en la cancha, pero arrimarse a la cámara que está transmitiendo para el país y el mundo el partido y pegar esa insultada que insultó es de una bajeza terrible".

Steven Arce le preguntó a Londoño si consideraba que debían multar a Morelos y él respondió de manera contundente y categórica:

“Sí lo deberían sancionar, le deberían meter una multica para que respete y sepa que en este mundo, por muy figura que sea y por muchos goles que haga, no tiene que tratar mal a la gente. Que lo multen. Invoco a la Comisión Disciplinario para que lo multen”.