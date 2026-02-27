“Mi papá tuvo un accidente”, Mateo García tuvo dedicatoria especial en su primer gol con Millonarios

Millonarios pasó por encima del Deportivo Pereira, consiguieron tres puntos y los jugadores se llenaron de confianza. Tal es el caso de Mateo García, quien estaba muy emocionado por anotar su primer gol con la camiseta del ‘Embajador’, y aprovechó para dedicárselo a su padre, quien sufrió un accidente.

El mediocampista de Millonarios habló en zona mixta tras la victoria sobre Pereira y resaltó el trabajo que hizo el equipo durante los 90 minutos, lo cual, considera importante porque se acerca el partido de Copa Sudamericana y llegarán con confianza para enfrentar a Atlético Nacional.

“Para nadie es un secreto que se viene un partido sumamente decisivo para nosotros y, obviamente, esto nos llena de confianza en lo personal, de credibilidad, de ganas, de seguir marcando muchos goles con esta camiseta”.

Mateo García no pasó por alto la felicidad que representó anotar gol, pues aseguró que cumplió su sueño, el cual le hubiera gustado celebrar con su papá en cancha, pero no fue así porque él sufrió un accidente y tuvo que ver el partido desde la casa.

Por supuesto, Mateo aprovechó para dedicarle el gol a su papá, quien sabe más que cualquier persona, la importancia de esta anotación.

“Sin duda alguna, este es el sueño de niño. Lo que pude vivir hoy, lastimosamente, no pudo estar mi papá; tuvo un inconveniente ayer, un accidente, y sé que está en la casa sintiéndose muy orgulloso de mi, obviamente quiero hacerle una dedicatoria especial para él. Él más que nadie sabe lo que significa para mi este momento y espero que sigan siendo muchísimos más”.

Finalmente, García hizo una reflexión y señaló que Millonarios no se puede quedar en la victoria sobre Deportivo Pereira. Rápidamente tienen que pasar la página y pensar en el compromiso por Copa Sudamericana que disputarán el próximo miércoles 4 de marzo:

“Que la emoción no deje pasar por alto el buen trabajo que el equipo realizó hoy. Llega en un momento en que este Millonarios lo necesitaba para llegar con los ánimos arriba y la confianza arriba para enfrentar a Atlético Nacional”.

Millonarios 5-1 Deportivo Pereira:

Millonarios logró una victoria contundente este 26 de febrero de 2026 ante Deportivo Pereira por la Liga BetPlay 2026-I, imponiéndose 5-1 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El partido fue dominado de principio a fin por los locales, que abrieron el marcador muy temprano con un gol de Sebastián Valencia al minuto 7, con un espectacular tiro libre.

Mateo García amplió la ventaja al 29’, seguido por más goles antes del descanso: Leonardo Castro al 43’ y Carlos Sarabia al 45’. Con un contundente 4-0 terminaron los primeros 45 minutos y en la segunda parte, Beckham David Castro aumentó la diferencia al 59’

Por su parte, Marco Pérez descontó para Pereira desde el punto penal al minuto 70.