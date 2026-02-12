Hermoso gesto de James con la mamá de un periodista colombiano que atraviesa una situación de salud

James Rodríguez será futbolista del Minnessota de la MLS de Estados Unidos al menos por los próximos seis meses, donde se preparará de la mejor manera para intentar hacer historia en el que será su última oportunidad de conquistar el Mundial con la Selección Colombia.

Aún así, el colombiano se tomó el tiempo para tener un hermoso detalle con la mamá de un periodista que es su fan.

Le puede interesar: ¡Que empiece ya el Mundial! Quinto gol de Luis Díaz en los últimos tres partidos del Bayern Múnich

El periodista en cuestión se llama Felipe Cárdenas, quien es colombiano, pero lleva muchos años viviendo en Estados Unidos.

El comunicador le realizó una entrevista a James Rodríguez sobre su llegada al Minnessota y las diferentes decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera.

Y aunque la entrevista destacó mucho en nuestro país, lo que más le llamó la atención a Felipe Cárdenas fue el lindo detalle que tuvo James con él y su familia.

Según contó Cárdenas en el programa ‘Voces del Deporte’ de RCN Radio, James le pidió el teléfono para llamar a la mamá del periodista y darle una gran alegría:

“Tengo una anécdota muy humana de James. Mis papás y mis hermanos son todos colombianos, aman a James y me pidieron darle como cinco o seis mensajes, pero el único mensaje que yo le di fue el de mi mamá que tiene 80 años, que lo quiere mucho y que pasa por una situación de salud.

Yo simplemente le dije eso fuera de la entrevista y James me pidió el teléfono para mandarle un mensaje a mi mamá. Fue muy bonito, un gesto genuino de parte de él que yo no se lo pedí, incluso yo le dije que no, pero al terminar la entrevista, me volvió a decir.

Le hizo el día a mi mamá, yo creo que le hizo el año, y para mi eso fue el lado humano de una superestrella en un momento de muchas preguntas y se tomó el tiempo de enviarle un mensaje a un hincha cerca a mi. Muy chévere".

**Ver a partir del minuto 59:38**