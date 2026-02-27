El día que Zidane se retiró del fútbol tras cabecear el pecho de Materazzi en plena final del Mundial

En junio de 2006 inició un nuevo Mundial en Alemania, el segundo que organizó después de 1974, donde nuevamente la Selección Colombia se quedó por fuera y la representación de nuestro país estuvo a cargo de Shakira, encargada de la clausura de la Copa, y de Johan Vonlanthen, un futbolista nacido en Santa Marta, pero que representaba la Selección de Suiza.

Le puede interesar: Definidos los octavos de final de la Champions League 2025/26: Quedan cuatro colombianos en competencia

Aquel Mundial, a pesar de que contó con la primera participación de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en una justa orbital, la figura sin discusión fue Zinedine Zidane, quien a sus 34 años, soñaba con volver a levantar una Copa del Mundo, tal como lo había hecho ocho años atrás.

Zidane guio a la Selección de Francia hasta la final, anotó dos goles y jugó a un altísimo nivel capaz de dejar por el camino a selecciones del calibre de Brasil, Portugal o España.

Lo que no pudo superar Zinedine fueron las provocaciones de Marco Materazzi en plena final ante la mirada de millones de personas.

Aquel 9 de julio, en el Estadio Olímpico de Berlín, a los 6 minutos de haber comenzado la final, Materazzi cometió un penal sobre Malouda que Zidane convirtió en gol, pero no de cualquier manera, picándole el balón al mítico Gianluigi Buffón, que se lanzó al palo derecho… Italia respondió 12 minutos más tarde y con una anotación de Marco Materazzi de cabeza, lograron poner en tablas el marcador más pronto de lo esperado por medio de un tiro de esquina.

Los 90 minutos finalizaron con igualdad a uno, y en la prórroga sucedió lo que nadie se esperaba.

Al minuto 110, Zidane se dejó llevar por las provocaciones de Materazzi y le respondió con un fuerte cabezazo al pecho que no hizo dudar al árbitro argentino Horacio Helizondo en mostrarle la tarjeta roja.

Tiempo después, el italiano reveló qué le dijo a Zidane para sacarlo de quicio: “Hablé de su hermana, pero no de su madre. Él me ofreció su camiseta, pero yo le dije que prefería a su hermana”.

De esta manera se terminó la carrera de uno de los mayores exponentes en toda la historia del fútbol, cabizbajo, a un paso de volver a tocar la gloria con las manos, porque sus compañeros no pudieron vencer a Italia en los penales.

Lo que muchos no saben es que Zidane fue sancionado por el Comité Disciplinario con una multa de 7.500 francos suizos y tres partidos de suspensión, pero como ya se había retirado del fútbol, se ofreció a pagar el castigo con servicios a la comunidad y la propuesta fue aceptada.

Su victimario, Marco Materazzi, fue sancionado con dos partidos y una multa de 5.000 francos suizos.

Y aunque el dolor de perder el título del Mundial nada se lo podía quitar, a Zidane lo premiaron como el mejor jugador del torneo.

¿Se acordaba de este mítico momento en la historia del fútbol?