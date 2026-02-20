“No es que lo odie”, Vélez pidió que no se tapen la boca cuando lo insulten por lo que dijo de Falcao

Carlos Antonio Vélez no puede creer la información que circula desde Argentina: Néstor Lorenzo convocaría a Falcao al Mundial siempre y cuando juegue al menos dos partidos al mes.

El periodista no ocultó su sorpresa con esta noticia y dio su opinión, aún sabiendo que le llegarán muchas críticas, así que pidió que no se taparan la boca cuando lo insulten, en referencia a lo que sucedió en el partido de Benfica vs Real Madrid.

“Ya lo llamó Lorenzo, ya le dijo que si juega mínimo 2-3 partidos por mes, lo va a llevar. Colombia necesita un líder, con experiencia, que sepa manejar el grupo porque tiene un plantel muy joven”, fueron las palabras de Sebastián Srur, periodista argentino.

Al respecto, Carlos Antonio Vélez dejó claro que no está de acuerdo con la convocatoria de Falcao porque considera que hay muchos jugadores con mejor nivel para ir al Mundial con la Selección Colombia.

Adicionalmente, el periodista aseguró que no se trata de nada personal contra Falcao, porque lo respeta, pero sabe que le llegarán muchas críticas por su opinión:

“Entonces volvemos a lo mismo, no es que lo odie, no es que no me guste, voy a hablar de Falcao,

Perdón, ¿no están llevando a Ospina porque es líder? ¿Acaso no se autodenominó James el líder? Al fin qué, ¿hay líder, no hay líder, hace falta líder, cómo es eso? Yo no entiendo, a mí me gustaría saber eso, y después si realmente, con todo lo que fue, no lo que es, si eso es suficiente para que él nos dé una mano en el Mundial. Si la respuesta es sí, nada que hacer, hay que taparse y aceptarlo.

A mí lo que en este tema me inquieta es ver cómo algunos se joden todos los días, metiendo la gamba por todas partes, tratando de buscar un espacio, haciendo goles, trabajando y entrenando todos los días, pero no tienen el espacio.

El pasado fue, pero el fútbol exige un presente desde el punto de vista físico y futbolístico. Ahora es muy grave que uno tenga que reciclar a alguien del pasado para liderar; eso significa que las riendas del equipo no las tiene el técnico porque se supone que él es el líder número 1. Ahora, ¿no consiguió un líder a lo largo de la eliminatoria?

Si lo tiene que traer, que lo traiga en una buena condición. Si Radamel va a ir a la Selección, que esté en una buena condición, esto no puede ser por amor ni emocional, tiene que ser competitivo.

Abran la caja de truenos y suelten todos los rayos y espeten. Eso sí, no se tapen la boca cuando me vayan a decir algo, pero esa es mi opinión. Todo el respeto a su trayectoria y no estoy hablando mal de él, estoy hablando de una situación real, porque igual derecho entonces tendría Yepes, Iván Ramiro Córdoba, el Pibe Valderrama o Freddy Rincón, que en paz descanse. Listo, lo tenía que decir y lo dije".