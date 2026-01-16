“Cagón de mier**”, Teófilo Gutiérrez insultó e intentó provocar Hugo Rodallega, pero no le salió bien

Teófilo Gutierrez tuvo un partido muy particular, en la final de la Superliga de campeones del fútbol colombiano, en la ida, donde Junior empató 1-1 con Santa Fe en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El ídolo del Junior entró para el segundo tiempo, anotó un gol, intentó provocar a Hugo Rodallega y se terminó yendo expulsado por fingir un penal.

Para nadie es un secreto que Teófilo Gutierrez es experto, provocando a sus rivales, ya lo hizo anteriormente con Alfredo Morelos con Rafael Carrascal o con Sebastián Guzmán, pero en esta ocasión no le salió bien porque Hugo Rodallega, con toda la experiencia en su espalda, ya conocía a su manera de actuar y simplemente decidió ignorarlo.

Curiosamente, las palabras de Teófilo llegaron antes de que Junior encontrara el empate a través de un gran gesto técnico que tuvo Teo, con el cual, puso a festejar a todo el estadio al dejar sin ninguna posibilidad de Andrés Mosquera Marmolejo de evitar la caída de su portería.

De esta manera, la serie quedó completamente abierta al cabo de los primeros 90 minutos, y el título se definirá en el Estadio el Campín de Bogotá.

A continuación le presentamos el video en que Teo intentó provocar a Rodallega:

¿Cuándo es el partido de vuelta a la final de la Superliga?

Este viernes 16 de enero comenzará la Liga BetPlay, 2026-1 con los partidos del Deportivo Pereira vs Llaneros y Fortaleza vs Alianza Valledupar.

El fin de semana tanto Santa Fe como Junior tendrán actividad, ambos jugarán el domingo, contra Águilas Doradas y Deportes Tolima, respectivamente.

De esta manera, el partido de la final de la Superliga de vuelta donde se definirá el campeón, será el próximo miércoles 21 de enero a partir de las 7:30 de la noche.