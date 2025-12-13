Le metieron un cabezazo a Teófilo Gutiérrez y Tolima se quedó con un hombre menos

Teófilo Gutiérrez es un futbolista lleno de experiencia y es experto en ponerle trampas a sus rivales para provocar sus expulsiones: Ya lo había hecho en los cuadrangulares contra Rafael Carrascal y nuevamente lo hizo en la final, provocando la tarjeta roja a Sebastián Guzmán.

Teófilo Gutiérrez ingresó en el segundo tiempo de la final de la Liga BetPlay 2025-2 cuando el Junior ya ganaba el partido con diferencia de tres goles sobre Deportes Tolima.

El ‘29′ provocó a Sebastián Guzmán, quien no se pudo contener de meterle un cabezazo. El problema es que el árbitro estaba de frente y se dio cuenta, así que no dudó un instante en expulsar al futbolista del Tolima.

A continuación le presentamos la jugada.: